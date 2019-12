Aalborg Håndbold er stukket helt af i ligaen: Besejrer GOG efter stærk præstation

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold er for alvor stukket af i Primo Tours Ligaen, da de lørdag sendte GOG tilbage til Fyn med et nederlag på 32-26. De fører nu med hele otte point ned til TTH Holstebro på andenpladsen.

I seneste sæson var der ellers garanti for, at et opgør mellem Aalborg Håndbold og GOG var en affære, som kunne gå begge veje. Holdene duellerede om mesterskabet helt til det sidste, og gennem sæsonens fem kampe delte de rovet mellem sig - med to sejre hver og en enkelt uafgjort.

Men i denne sæson har Aalborg Håndbold ryddet bordet, når GOG har været på menukortet. Med lørdagens sejr har nordjyderne vundet de første to indbyrdes opgør i den hjemlige liga, mens de sikrede sig Super Cup-trofæet tilbage i august mod netop GOG.

Opgøret mellem sidste års finalehold startede særdeles målrigt i Jutlander Bank Arena. Aalborg og GOG byttede scoringer i stort set hvert angreb. De to målmænd - henholdsvis Mikael Aggefors i Aalborg-målet og gæsternes målmand Viktor Hallgrimsson - havde svært ved at tage fra, og derfor stod der 7-6 til Aalborg efter bare otte minutter.

Hjemmeholdet begyndte derefter at smide boldene væk i angrebet, og det betød, at fynboerne trak fra og bragte sig foran med 8-10.

Aalborg-træneren Stefan Madsen tog konsekvensen af Mikael Aggefors manglende redninger og sendte Kristian Sævrås på banen. Det blev hurtigt udsalgsgivende, da nordmanden i sine første aktioner diskede op med to redninger, og i den anden ende viste Aalborg effektivt angrebspil, og de fik dermed lukket det lille hul, som gæsterne havde skabt.

Det tætte parløb fortsatte helt ind til kort før pausen, hvor de to hold var helt lige. Men med to mål fra Henrik Møllgaard, der for alvor havde skudt sig varm i løbet af kampen, og ligeledes to mål fra Tobias Ellebæk i de sidste fire minutter af første halvleg, så kunne Aalborg gå til pause med en føring på 18-15.

Aalborg forsatte, hvor de slap efter pausen. Kristian Sæverås var brandvarm i målet og lukkede helt af for GOG-skytterne, mens Aalborg-topscorerne - Sebastian Barhold med fire scoringer og Henrik Møllgaard med seks - sendte værterne foran med fire mål

Dermed smed GOG-træner Nicolej Krickau timeout-kortet, men det var uden betydning. Aalborg moste stadig på, og med to hurtige scoringer havde hjemmeholdet nu forvandlet føringen til 22-16.

Herfra fik GOG bedre fat i kampen. De fik barberet Aalborgs føring ned til fire mål med 10 minutter igen, men tættere på tillod Kristian Sæverås ikke, at gæsterne kom, da han med flere store redninger slukkede GOG's comeback-drømme.

Aalborg Håndbold kørte derfra sikkert sejren i hus, og Janus Smaráson kunne lukke ballet med sin scoring til 32-26.