Aalborg Håndbold er ustoppelige: Iskold Juul gav den 11. sejr i træk

HÅNDBOLD:I sidste sæson var det et ærgerligt Aalborg Håndbold-mandskab, der måtte rejse fra Zagreb efter et nederlag på blot et enkelt mål.

Onsdag aften kunne holdet til gengæld holde armene i vejret i jubel efter en dramatisk afslutning, da kroaterne havde bolden i de sidste 50 sekunder, men ikke kom frem til en afslutning, og så havde Aalborg nappet den 11. sejr ud af 11 mulige i denne sæson. Slutcifrene blev 27-26 til Aalborg Håndbold.

Særligt fløjspilleren Buster Juul kan roses efter sejren, og når han en dag bliver færdig som håndboldspiller, kan han fortsætte som Hjemis-mand med den kølighed han viste som straffekastsskytte. Syv gange fandt han vej til netmaskerne i soloduellen med målmanden.

Dermed fuldendte holdet et stærkt comeback, for længe lignede det en ny skuffelse i Zagreb, da hjemmeholdet kom i front med fire mål i anden halvleg. Men endelig fik Aalborg gang i keeper Mikael Aggefors, der efter bare en enkelt redning i første halvleg, diskede op med hele otte af slagsen efter pausen.

Kampfakta Stillinger undervejs: 1-3, 5-6, 7-7, 10-9, 12-11, (15-12), 17-15, 20-16, 22-20, 23-23, 25-25 Mål Aalborg: Buster Juul 8 (7), Magnus Saugstrup 6, Lukas Sandell 3, Mark Strandgaard 2, Henrik Møllgaard 1, Nikolaj Læsø 1, Mads Christiansen 3, Jonas Samuelsson 3 Udvisninger: Zagreb 3x2 minutter, Aalborg 3x2 minutter VIS MERE

I den dramatiske slutfase kunne Aalborg være kommet i front ved 23-23, men her brændte fløjspilleren Jonas Samuelsson i en helt fri kontra, og kroaterne kom igen i front med to. Men så tog Aggefors fra igen, og aalborgensernes forsvar fremtvang et par tekniske fejl.

Men minuttet igen havde Henrik Møllgaard ellers erobret bolden, men han smed den væk lige så hurtigt, og så ventede de nervøse sidste 50 sekunder, hvor Aalborg-defensiven altså formåede at holde stand.

Aalborg Håndbold har nu skaffet seks point ud af seks mulige i Champions League og ligner allerede nu et godt bud på et hold, der går videre til knock-out kampene i næste sæson.