Derfor er udvidelse af Gigantium sat på pause

AALBORG:Den planlagte udvidelse af Aalborg Håndbolds hjemmebane Sparekassen Danmark Arena - Gigantium - er sat på pause.

Det skyldes, at ingen entreprenører har givet et bud på projektet.

Der oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

I 2021 blev det godkendt i Aalborg Byråd, at kommunen sammen med Aalborg Håndbold ville investere i udbygningen af håndboldarenaen og håndboldfaciliteterne i Gigantium.

Det store mål var at udvide tilskuerkapaciteten til 6000. I dag er der plads til 5000 håndboldfans.

Manglen på bud skyldes de stigende råvarepriser, som en konsekvens af Ruslands invasion i Ukraine.

- Vi havde fire firmaer, der var interesseret i at give et bud på at bygge den nye tribune. Men krigen i Ukraine har betydet, at firmaerne ikke har kunnet skaffe stålpriserne fra deres typiske russiske og ukrainske leverandører. Så det endte med, at vi ikke fik nogen bud på at bygge tribunen. Det er vi kede af, men det er jo desværre vilkår, vi ikke har indflydelse på, der er skyld i situationen, siger Jes Lunde, rådmand i Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune.

Den planlagte forbedring af omklædning- og toiletfaciliteter fortsætter som planlagt.

Stor ærgrelse

Hos Aalborg Håndbold mødes beslutningen med ærgrelse. Klubben havde set frem til udvidelse, da efterspørgslen har været stigende efter de seneste års sportslige succes.

- Vi er selvfølgelig rigtig kede af, at vi er nødsaget til at udskyde planerne med udvidelsen af tilskuerkapaciteten grundet den nuværende situation i verdenssamfundet - specielt når vi kan mærke, at der virkelig er en kæmpe interesse fra hele det nordjyske håndboldpublikum. Vi opgiver dog langt fra planerne og vil i stedet arbejde hen mod en udvidelse på et senere tidspunkt, så vi får mulighed for at invitere endnu flere tilskuere til tophåndbold, siger direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen.

I de sidste sæsoner har Aalborg Håndbold haft suverænt det største tilskuersnit i dansk håndbold.

Det er blevet besluttet, at kommunen og klubben genvurderer situationen i efteråret 2022.