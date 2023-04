Aalborg Håndbold populær som aldrig før - ny aftale øger kapaciteten

AALBORG:Aalborg Håndbold er populær som aldrig før. Inden den igangværende sæson var der venteliste på sæsonkort, og det er mere reglen end undtagelsen, at tribunerne er fyldt op til hjemmekampene.

For et år siden var Aalborg Håndbold og Aalborg Kommune langt fremme med planer om at udvide tilskuerkapaciteten i Sparekassen Danmark Arena. Det satte Ruslands invasion af Ukraine en stopper for. Stigende stålpriser og usikkerhed omkring leveringsdato gjorde umuligt at foretage den ønskede udvidelse.

Nu er der imidlertid godt nyt til de billethungrende Aalborg Håndbold-fans. Fra næste sæson øges kapaciteten i arenaen nemlig med 480 pladser, så den samlede kapacitet til hjemmekampe lander på 5500 for Aalborg Håndbold.

– I Aalborg Håndbold er vi utrolig glade for, at der i samarbejde med Aalborg Kommune kommer endnu flere siddepladser i Sparekassen Danmark Arena. Vi har gennem hele denne sæson oplevet en meget stor interesse for vores kampe, hvoraf mange har været totalt udsolgt, siger direktør Jan Larsen til klubbens hjemmeside.

- Samtidig har vi en længere venteliste på sæsonkort, så med flere nye pladser i arenaen er det glædeligt, at endnu flere kan få lov at opleve håndbold i verdensklasse og blive del af den unikke stemning vi har på vores hjemmebane, siger direktøren.

Udvidelsen vil blive foretaget i sommerferien.