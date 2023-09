Aalborg Håndbold får snart endnu en trumf i ærmet

Der er lagt op til en tidlig topkamp i Sparekassen Danmark Arena, når Aalborg Håndbold søndag aften tager imod Ribe-Esbjerg i herrernes håndboldliga.

De to hold er de eneste, der har maksimumpoint efter de to første spillerunder.

- Ribe-Esbjerg er kommet godt fra start, og med den historik, vi har mod dem fra sidste sæson, er det en opgave, vi tager meget alvorligt, siger Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen, med henvisning til, at det i sidste sæsons slutspil blev til to pointdelinger mod vestjyderne.

Med to overbevisende sejre over Skjern Håndbold og Mors-Thy Håndbold har det nysammensatte Aalborg-hold dog også selv fået en god start på sæsonen.

- Vi har set mange gode ting. Der er mange spillere, der har bidraget, og det er jo også vores mantra med den brede trup, vi har.

- Vi har dog også set, hvad der udfordrer os, og det er de perioder, hvor vi laver for mange tekniske fejl. Vi ved godt, at vi ikke kan spille fuldstændig fejlfrit på det her tidspunkt af sæsonen, men det skal helst ikke være sådan, at vi som mod Mors-Thy pludselig laver tre tekniske fejl i træk, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold-træneren kan glæde sig over, at han formentlig snart får endnu et kort at spille ud. I torsdags mod Mors-Thy var stregspilleren Jesper Nielsen tilbage på holdkortet for første gang i denne sæson.

Svenskeren er stærkt på vej tilbage efter at have været plaget af en skulderskade siden foråret.

- Jesper er meget tæt på at være klar. Han træner fuldt med, og han var med på holdkortet mod Mors-Thy, fordi Marinus Munk var skidt tilpas. Derfor kunne han ligeså godt tage den plads.

- Han kommer dog heller ikke i spil mod Ribe-Esbjerg. Vi kunne nok godt tvinge ham i kamp, men vi har også respekt for, at der nu venter to kampe mod Ribe-Esbjerg og Kielce. Nu har vi været kloge så længe, så vi skal ikke til at dumme os. Der går nok 14 dage, inden han er kampklar endnu, men han er inde i et godt forløb, siger Stefan Madsen.

Opgøret mellem Aalborg Håndbold og Ribe-Esbjerg fløjtes i gang søndag aften klokken 20. Kampen vises på TV2 Play, men du kan også følge opgøret i en liveblog på nordjyske.dk.