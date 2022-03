Aalborg Håndbold færdigbagte mesterstykke i Champions League

HÅNDBOLD:Der var enkelte klumper i benzinen undervejs, men i den sidste ende efterlod Aalborg Håndbold ingen tvivl, da de onsdag aften satte kronet på værket i deres Champions League-pulje med en sejr på 31-25 over Zagreb.

De to point sikrer aalborgenserne førstepladsen - som det første skandinaviske hold i turneringens historie, mens det tyske storhold THW Kiel må lade sig spise af med andenpladsen.

Efter onsdagens sejr kan Aalborg Håndbold læne sig tilbage og afvente resultatet af 1/8-finalen mellem ungarske Veszprem og makedonske Vardar, inden de til maj skal i aktion mod vinderen.

De knap 5000 tilskuere i en udsolgt Sparekassen Danmark så deres yndlinge komme bagud 0-1 på et straffekast, men det var også eneste gang, at Zagreb fik lov at have den oplevelse.

Sandell og Læsø i skydehumør

Fejlene sneg sig hurtigt ind i kroaternes angrebsspil, og aalborgenserne med Lukas Sandell og Nikolaj Læsø i skydehumør skabte det første hul med en 6-3-føring.

En ukoncentreret Aalborg-fase med en stribe tekniske fejl betød dog, at der blev bragt balance i regnskabet ved 9-9. Så tog Stefan Madsen dog en timeout, der hurtigt fik rettet op på tingene.

Aalborgs cheftræner Stefan Madsen i Champions League håndboldkampen mellem Aalborg Håndbold og HC PPD Zagreb i Sparekassen Danmark Arena. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Et par redninger af Simon Gade og to sikre afslutninger fra Kristian Bjørnsen genetablerede en tre-måls-føring ved 14-11, og siden blev Aron Palmarsson sendt på banen og sikrede sit hold en 16-13-føring at gå til pause på.

Aalborg kom flyvende ud til anden halvleg og bragte sig i løbet af få minutter foran med fem mål. Nikolaj Læsø lavede en dobbeltpakke og ændrede måltavlen til 20-15 - holdets største føring i kampen.

På sikker afstand

Desværre for blev den svenske europamester Lukas Sandell siden udsat for en hård tackling, som i en periode satte ham ud af spillet. Men meget sigende for aalborgensernes store bredde kværnede de dog ufortrødent videre.

Jesper Nielsen udbyggede til 24-17 fra stregpositionen, og så var den potte faktisk ude, selvom der stadig resterede 20 minutter. Ikke mindst fordi Felix Claar igen holdt et højt internationalt niveau som både playmaker og afslutter.

Felix Claar overfor Zagrebs Fabijan Grubisic og David Mandic i Champions League-kampen onsdag aften. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Den resterende del af kampen holdt Aalborg Håndbold uden problemer Zagreb på sikker afstand, selvom de havde svært ved at holde koncentrationen og derfor tillod gæsterne at få pyntet lidt på stillingen.

Det kunne dog ikke ødelægge de 5000 tilskueres aften, og de kommer helt sikkert igen om to måneder, når der står en kvartfinale på menuen - det sidste nøglehul før pladsen ved Champions League Final4 i Köln er sikret.