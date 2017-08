Aalborg Håndbold faldt sammen

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold viste opløsningstendenser, da holdet tirsdag spillede sæsonens første betydende kamp.

De regerende danske mestre blev udspillet i Super Cuppen af pokalvinderne fra Skjern, der vandt en knusende sejr på 27-17.

- Det er dybt skuffende, at vi leverer sådan en kamp. Vi har spillet godt i træningskampene, så det overrasker mig virkelig. Vi spillede krampagtigt og uden selvtillid, og det er selvfølgelig ikke godt nok, konstaterede Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen efter kampen.

- Der kommer en eller to kampe i løbet af en sæson, hvor intet fungerer. Lad mig sige det sådan, at har vi spillet den ene nu. Alle underpræsterede.

Især angrebsmæssigt haltede det for aalborgenserne, der lavede tekniske fejl på stribe og virkede uden gejst.

Jan Larsen ser dog ingen grund til at gå i panik.

- Man kan heldigvis kun tabe én håndboldkamp af gangen, og vi ved, at vi har et godt hold. Så vi skal op på hesten igen, og det er jeg også sikker på, at vi kommer.

Aalborg Håndbold indleder sit titelforsvar i 888 Ligaen på lørdag, når Bjerringbro-Silkeborg tager imod.

- Det er en svær kamp, men vi har fået et wake up call nu og skal virkelig hanke op i os selv. Men vi må ikke gå i sort og tænke negativt. De gode spil og resultaterne skal nok komme, understregede Jan Larsen.