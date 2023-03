Aalborg Håndbold fandt aldrig niveauet i Fredericia

FREDERICIA:Det blev ikke den ønskede eftermiddag for Aalborg Håndbold, der løb ind i et selvforskyldt nederlag i Fredericia. Hjemmeholdet kunne efter en energiudladning af de store lade sig hylde for en 29-28-sejr.

Det var et afbudsramt Aalborg Håndbold-hold, der var kørt til Fredericia. Som i de foregående kampe manglede Mikkel Hansen, Buster Juul og Jesper Nielsen på holdkortet, men til lørdagens kamp sluttede Felix Claar sig til listen af fraværende Aalborg-profiler grundet sygdom.

Den svenske playmakers fravær gjorde det pludselig til en helt anden opgave for Aalborg-holdet. Det er nemlig svært at huske et Aalborg-hold uden Felix Claar som spilstyrer, iscenesætter og problemknuser.

Hvis man havde troet, at svenskerens fravær ville kaste angrebsminutter af sig til Henrik Møllgaard måtte man i første omgang tro om. Bagkæden bestod indledningsvist af Aron Palmarsson og de to venstrehænder Lukas Sandell og Mads Hoxer.

Der blev dog brug for Møllgaard i angrebsenden. Der manglede nemlig noget skarphed i Aalborg-angrebet i kampens første fjerdedel. Det betød, at veteranen fik lov til at være med i det, som han selv betegner som den sjove ende.

Det gjorde han sådan set meget godt. Aalborg Håndbold fik stille og roligt bedre greb om angrebsspillet, men den helt store udfordring var, at Fredericia havde taget løbeskoene på, så hver gang chancen bød sig trykkede Fredericia på. Her havde Aalborg Håndbold-spillerne svært ved at følge trop og dæmme op for hjemmeholdet.

De mange førstebølgescoringer betød, at det var en svær opgave at være Aalborg-keeper. I sidste ende kostede det Mikael Aggefors pladsen i målet. Simon Gade fik dog ikke meget bedre arbejdsbetingelser. Aalborg Håndbold kunne ikke købe en redning, om de så gik på Vorbasse Marked og ledte efter en.

Den offensive effektivitet dalede lidt mod slutningen af første halvleg. Derfor måtte Aalborg gå til pause bagud med 16-13.

Fredericia HK - Aalborg Håndbold 29-28 Håndbold, HTH Ligaen

Stillinger undervejs: 2-0, 3-4, 6-5, 9-8, 14-12, (16-13), 19-14, 21-17, 21-19, 22-21, 24-24, 28-24, 28-27,

Topscorer for Fredericia: James Junior Scott 13

Målscorere for Aalborg: Lukas Sandell 6, Mads Hoxer 6, Aron Palmarsson 5, Kristian Bjørnsen 3, Benjamin Jakobsen 3, René Antonsen 2, Sebastian Barthold 2, Henrik Møllgaard 1.

Udvisninger: Fredericia 2, Aalborg 2

Tilskuere: 2369 VIS MERE

Aalborg Håndbold havde svært ved at styre Junior Scott. Den elegante Fredericia-spiller var kort efter pausen noteret for over halvdelen af sit holds mål. Han var ganske enkelt ustoppelig.

Det samme kan ikke helt siges om Aalborgs angrebsspil, der stadig var inficeret af uskarphed i begyndelsen af anden halvleg.

Hver gang Aalborg havde en god aktion i den ene ende, blev den typisk afløst af en dårlig i den anden ende. Det gjorde det til en umulighed at komme på omgangshøjde med et hjemmehold, der blev båret frem af et medlevende hjemmepublikum i noget, der på dagen godt kunne kandidere til Danmarks mest intense håndboldatmosfære.

Fredericia-træner Gudmundur Gudmundsson var trods en solid føring ikke tilfreds. Han tog relativt hurtigt både anden og tredje timeout. Det resulterede i, at hjemmeholdet gik over i syv mod seks.

Aalborg Håndbold havde leveret en hakkende og usammenhængende indsats i de første 40 minutter af kampen, men klasse fornægter sig ikke. Heller ikke når, der mangler en stribe profiler.

Aalborg fik langsomt men sikkert bedre greb om spillet, og fejlene blev elimineret. Samtidig diskede Simon Gade op med nogle redninger, der betød, at kampen blev helt lige.

Bedst som det lignede et stærkt comeback af Aalborg var det et andet comeback, der blev sat i værk fra hjemmeholdets side. Emil Tellerup har været ude med en brækket hånd, men han blev sendt i aktion, da kampen var på vippen.

Med fire redninger på stribe var Tellerup hovedansvarlig for, at Fredericia atter stak af på måltavlen, men Mads Hoxer viste klasse med tre kolde i kassen fik han bragt Aalborg tilbage i pointafstand. Da Simon Gade reddede bolden med et halvt minut igen, fik Aalborg en sidste chance for at tage et point med fra Fredericia. Aron Palmarsson fik chancen, men han slyngede bolden over mål, og så brød jublen ellers løs blandt hjemmeholdets mange fans.

Resultatet betyder, at Aalborg Håndbold og GOG er á point i toppen af rækken, men Aalborg er bedst indbyrdes og vil slutte øverst ved pointlighed.