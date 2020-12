Aalborg Håndbold fandt kræfterne: Her er dommen over efteråret

HÅNDBOLD:Der var både lettelse og glæde at spore hos Aalborg Håndbold, efter de tirsdag aften gik på juleferie med en stensikker hjemmesejr på 37-31 over SønderjyskE i Håndboldligaen.

- Når der ikke er flere arbejdsdage at hive ud af kalenderen, så kan man godt finde de sidste kræfter. Vi formåede at kigge hinanden i øjnene undervejs i kampen og skrue på tingene, når det var nødvendigt, fortæller Henrik Møllgaard.

Efter en føring på 19-16 ved pausen fik aalborgenserne hurtigt sat skabet på plads i anden halvleg, hvor de kom i front med 29-20 og siden sikkert kørte sejren i hus.

- Jeg er utrolig glad for, at vi fik sluttet af på den her måde. Alle har jo nok kunnet se, at vi har ledt lidt efter ressourcerne og det flotte spil i den seneste periode. Så det var en sidste positiv udladning fra alle, siger cheftræner Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold mødte tirsdag aften SønderjyskE i HTH Herreligaen. Foto: Torben Hansen

Sejren over SønderjyskE betyder, at Aalborg Håndbold holder jul på andenpladsen i Håndboldligaen - tre point efter GOG, der ydermere har en kamp i baghånden.

Derudover er holdet videre til pokalturneringens Final4 og spiller med i den sjove ende af en stærk pulje i Champions League.

- På nordjysk må man vist sige, at det har været et godkendt efterår. Det har været hårdt både fysisk og mentalt, for coronasituationen har betydet, at der hele tiden har været en grad af uvished over det hele, siger Stefan Madsen.

- Så at vi er med fremme i alle turneringer og har undgået at blive ramt af nye skader i det her komprimerede program, er jeg virkelig glad for. Vi kan gå på juleferie med god samvittighed nu, og så er jeg sikker på, at alle møder op igen til januar med friske batterier, siger Aalborg Håndbolds cheftræner.

I januar må klubben dog undvære seks spillere, der skal repræsentere deres land ved VM i Egypten. Henrik Møllgaard, Magnus Saugstrup og Nikolaj Læsø hos Danmark - Mikael Aggefors, Lukas Sandell og Felix Claar hos Sverige.