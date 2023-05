Aalborg Håndbold fandt topniveau, men træneren løfter alligevel pegefingeren

AALBORG:Der har været adskillige bump på vejen, men Aalborg Håndbold understregede søndag aften, at topniveauet stadig rækker til et prædikat som mesterskabsfavoritter.

Der var i hvert fald ingen slinger i valsen, da førstepladsen i slutspilspuljen blev sikret med en meget overbevisende 35-27-sejr over Skjern Håndbold, der ligesom Aalborg allerede var semifinaleklar før søndagens sidste spillerunde.

- Det var uden sammenligning vores bedste præstation i slutspillet, og selv om vi ikke har vundet noget endnu, tror jeg, at man kunne mærke en lettelse blandt alle folk i hallen. Det var på en eller anden måde en finale i dag, og vi fandt heldigvis finaleniveauet frem, siger anfører René Antonsen.

I slutspillets første fem kampe har Aalborg Håndbold været ude på en helt anden slingrekurs, så søndagens fremgang behagede også cheftræner Stefan Madsen.

- Kampen om medaljer begyndte reelt i dag, så det var dejligt, at vi fandt et rigtig godt niveau både defensivt og offensivt, samtidig med at vi blev båret frem i en fantastisk kulisse, siger Stefan Madsen.

Efter et forår med en lang række uheld har Aalborg Håndbold bortset fra skadede Mads Hoxer og sygemeldte Mikkel Hansen været i stærkeste opstilling i de seneste kampe, og det begynder at sætte sit præg.

Tilbagevendte Aron Pálmarsson har tilført Aalborg Håndbolds offensiv ekstra pondus. Foto: Torben Hansen

- Nu har vi haft et par uger med flere folk til træning, og det har gjort, at vi har trænet bedre, når folk ikke ryger ud og ind hele tiden. I dag kunne man se, hvad 14 dages kontinuitet har givet, så hvad kan tre uger eller en måned ikke gøre, siger René Antonsen.

Med søndagens sejr sikrede Aalborg Håndbold sig hjemmebanefordel i den første og også i den eventuelt tredje kamp i semifinalerne, hvor modstanderen bliver Fredericia HK, men er der én ting, denne sæson har lært Aalborg Håndbold, er det, at man ikke skal tage glæderne på forskud

- Vi skal glæde os over denne sejr, men så skal vi også slå koldt vand i blodet. I glimt har vi jo vist det her niveau i løbet af sæsonen, men vores udfordring har været, at vi har været for dårlige til at gentage det. Det bliver opgaven nu, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold kan dog ikke løbe fra favoritværdigheden mod Fredericia HK, der noget overraskende er nået frem til semifinalerne på bekostning af Bjerringbro-Silkeborg.

- Ligegyldigt hvem vi skulle møde, ville vi nok være favoritter, men jeg synes, at Fredericia har gjort det rigtig godt. De er især dygtige til at spille syv mod seks, og det er altid svært med en modstander, der har specialiseret sig på den måde.

- Det er rigtigt, at det nok ikke var dem, vi regnede med, at vi skulle møde, men de har som sagt gjort det rigtig godt, siger René Antonsen.

Den første semifinale spilles i Aalborg på søndag klokken 14.