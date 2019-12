Aalborg Håndbold fejrer fødselsdag mod Århus: Det kommer til at bimle og bamle

HÅNDBOLD:Primo Tours Ligaens tophold fra Aalborg Håndbold kan i år fejre ni års jubilæum, og det bliver fejret med manér i aftenens kamp mod Århus Håndbold.

- Vi kommer til at spille for en helt udsolgt Jutlander Bank Arena, hvor det hele kommer til at bimle og bamle, så det håber jeg, at vi kan følge op med en stor præstation inde på banen, lyder det fra cheftræner Stefan Madsen.

Århus Håndbold har haft et noget svingende udbytte i deres kampe i denne sæson i ligaen, men de har på det seneste fundet takterne med tre sejre i streg.

- Det er to hold, som er inde i en god stime. Det er et Århus-hold, som har fået deres defensiv til at fungere sammen med Christoffer Bonde inde i kassen, og så kan de ikke mindst udfordre os med masser af dygtige individualister og skytter, siger Stefan Madsen, der fremhæver den kommende Aalborg-spiller Nikolaj Læsø, som en blandt flere der kan gøre ondt på nordjyderne.

- Det er blevet sådan i denne sport, at det er tidligere og tidligere, vi laver de her aftaler, men Læsø bliver behandlet på lige fod med alle de andre, lyder det med et grin fra Stefan Madsen.

Selvom Aalborg Håndbold har distanceret Århus med hele 11 point, så mener Aalborg-træneren ikke, at det bliver nogen formsag.

- Vi var bagud med seks i pausen dernede, så selvfølgelig er det et hold, der kan volde os problemer. Det har ligaen også vist, men heldigvis har vi været rasende dygtige til at lukke kampene på de rigtige tidspunkter, og det håber jeg også, at vi kan mod Århus, siger han.

Kampen starter klokken 19.30 i Jutlander Bank Arena.