Aalborg Håndbold fik bank i Barcelona

HÅNDBOLD:Halvvejs havde Aalborg Håndbold stadig håb om at lave en overraskelse, men en forfærdelig anden halvleg betød, at det torsdag aften blev til et klart nederlag i Champions League-udekampen mod Barcelona.

Det spanske storhold straffede Aalborgs fejl benhårdt og vandt på eget halgulv med 42-33. Det var spaniernes femte sejr af ligeså mange mulige i Champions League, hvor Aalborg Håndbold har samlet otte point i de første seks kampe.

Aalborg Håndbold hang godt på i kampens start, hvor Nikolaj Læsø var godt skydende, og målmand Simon Gade bød ind med flere store redninger på oplagte Barcelona-chancer.

Midtvejs i første halvleg begyndte hjemmeholdet dog at trække fra. Jonas Samuelsson brændte et par store chancer fra højre fløj, og det udnyttede Barcelona til at bringe sig foran 10-6.

Aalborg Håndbold havde især svært ved at styre Dika Mem på Barcelonas højre back, og 24 minutter inde i første halvleg var hjemmeholdets føring udbygget til 17-11.

Ført an af Sebastian Barthold og Andreas Holst sluttede Aalborg Håndbold dog første halvleg meget stærkt, så ved pausen var Barcelonas føring reduceret til 20-18.

Kunne Aalborg Håndbold dermed ane overraskende point, forsvandt den fornemmelse straks fra anden halvlegs start. De danske mestre ødslede boldene væk i angrebsspillet, og det blev ekstra dyrt, fordi Aalborg Håndbold havde satset ved at spille med syv angrebsspillere.

Barcelona straffede Aalborgs fejl nådesløst, og der var end ikke spillet fem minutter af anden halvleg, da hjemmeholdets føring var øget til 24-18.

Derfra var det kun et spørgsmål om, hvor stort nederlaget skulle være, og 18 minutter inde i anden halvleg kom Barcelona for første gang foran med 10 mål, da Cedric Sohaindo gjorde det til 36-26. Barcelona øgede føringen med yderligere et par mål, inden Aalborg i den absolutte slutfase fik pyntet lidt på resultatet.

Aalborg Håndbold skal i kamp allerede lørdag, når det gælder en udekamp i Herre Håndbold Ligaen mod Skjern Håndbold. Næste opgave i Champions League er 18. november hjemme mod ungarske Veszprem.