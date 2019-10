Aalborg Håndbold fik en ungarsk lektion

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har fået en fremragende start på denne sæson, men søndag lærte de danske mestre, at der trods alt stadig er et stykke op til Europas stærkeste håndboldhold.

I Champions League blev det hjemme i Jutlander Bank Arena til et klart 28-35-nederlag til ungarske Pick Szeged, der i sidste sæson nåede frem til kvartfinalerne i Europas fineste klubturnering.

Aalborg Håndbold gik ind til søndagens kamp med tre sejre i de første tre kampe i Champions League, men mod Pick Szeged kom nordjyderne i menneskehænder fra kampens start.

Det ungarske angreb anført af den finurlige slovenske playmaker Dean Bombac spillede sig til store chancer efter behag, og det gav svære arbejdsbetingelser for Kristian Sæverås i målet.

Offensivt lavede Aalborg Håndbold også alt for mange fejl, så efter godt 10 minutter havde Pick Szeged bragt sig foran 9-3. Modsvaret fra Aalborg-træner Stefan Madsen var at spille syv mod seks i angrebet, men selv om det gav en umiddelbar effekt med et par mål, endte den disposition med at give bagslag.

For hjemmeholdet spillede fortsat for usikkert angrebsspil, og det udnyttede de ungarske gæster til at score flere gange i et tomt Aalborg-mål. Pick Szeged bragte sig foran 17-7, og så var eksperimentet med en ekstra markspiller slut for Aalborg Håndbold.

Det så ud til, at Aalborg Håndbold skulle få en syngende ungarsk lussing, men i første halvlegs sidste tredjedel fik de danske mestre et lille håb om at kunne genskabe spændingen i opgøret.

Startskuddet til det var, at Mikael Aggefors efter 20 minutters spil endelig bød ind med dagens første redning fra en Aalborg-målmand. Svenskeren fulgte siden op med flere gode parader, og det udnyttede Aalborg Håndbold til at reducere ungarernes forspring betydeligt.

Den forbedrede defensiv gav nemlig også en bedre kontrafase, og det profiterede Mark Strandgaard især af. Højrefløjen var gennem hele første halvleg den Aalborg-spiller, der var skarpest i sine afslutninger, så det var også ganske sigende, at det var Mark Strandgaard, der gav det talstærke hjemmepublikum i Jutlander Bank Arena håb om et stort comeback, da han i første halvlegs sidste sekunder gjorde det til 17-22.

Nærmere end de fem måls afstand kom Aalborg Håndbold dog aldrig, og i stedet udbyggede Pick Szeged igen føringen.

I angrebet lavede hjemmeholdet stadig for mange fejl. Især norske Mishels Liaba var sit hold en dyr herre, og det havde gæsterne nemt ved at profitere af. Midtvejs i anden halvleg var Pick Szegeds føring således øget til 30-21, og dermed var kampen allerede afgjort.

Næste opgave for Aalborg Håndbold er på onsdag, hvor det gælder en hjemmekamp i Primo Tours Ligaen mod Fredericia. På søndag kommer de tyske mestre Flensburg-Handewitt på besøg i Champions League.