Aalborg Håndbold fik et lille GOG i nødden, men ryster ikke på hånden før gysere

HÅNDBOLD:Det bliver grundspilsvinderne fra GOG, der venter Aalborg Håndbold i DM-semifinalerne, der skydes i gang 2. pinsedag på Fyn. Det bliver konsekvensen af søndagens slutspilsnederlag til TTH Holstebro.

Selvom der er ærgrelse at spore, er den videre vej mod DM-guldet ikke er noget, der får aalborgenserne til at ligge søvnløse.

- Vores mål er ubetinget at vinde guld, og om vi skal slå GOG i en semifinale eller i finalen, er sådan set ét fedt. Vi kommer nok ikke udenom at møde dem alligevel, siger fløjspilleren Buster Juul.

Konsekvensen af søndagens nederlag bliver desuden, at Aalborg skal til Gudme, hvis det bliver nødvendigt med en tredje og afgørende DM-semifinale.

- Vi gjorde alt, hvad vi kunne, for at slå Holstebro, og vi skal give hinanden lov til at være skuffede. Men jeg kender også den her gruppe spillere så godt, at de nok hurtigt skal flytte fokus mod, at vi stadig selv kan afgøre tingene i DM-slutspillet - samt at vi står med en så stor en mulighed, som vi gør på onsdag i Champions League, siger cheftræner Stefan Madsen,

I forhold til onsdagens returkamp i Tyskland, hvor Aalborg tager en femmåls-føring med over grænsen, er det begrænset, hvad holdet kan bruge søndagens slutspilskamp til.

- Forsvarsmæssigt skal vi nok bare glemme det meste af Holstebro-kampen, men vi kan da tage farten i angrebsspillet med. Vi er i en bedre form end de fleste andre hold, og Flensburg har heller ikke den bredeste trup lige nu, så vi skal fortsætte med at løbe dernede, siger Buster Juul.

Det er onsdag kl. 20.45, at returkampen i Champions League skydes i gang i Flensburg.