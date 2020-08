Aalborg Håndbold fik ny ørefigen i testkamp: - Jeg troede, at vi var længere fremme

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har fået alt andet end en dirkefri start på optakten til den kommende sæson.

Torsdagens testkamp på udebane mod TTH Holstebro blev tabt 23-30, og det var anden gang inden for fire dage, at de forsvarende mestre tabte med syv mål, efter at Skanderborg i mandags vandt 27-20 i Jutlander Bank Arena.

- Vi er selvfølgelig irriterede over, at tingene ikke rigtig fungerer for os. Vi vidste godt, at det kunne tage noget tid, men jeg troede, at vi var længere fremme, end vi tilsyneladende er.

- Vi kan finde mange forklaringer, men det kan vi ikke bruge til så meget nu. Det handler om at få noget ydmyghed med i tasken. Der skal hårdt arbejde til, for det er det, vi har brug for, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold var fint med i begyndelsen af torsdagens kamp, men pludselig knækkede filmen.

- Vi delte lidt mål i starten, men så kom der en periode, hvor vi fik det meget svært med mange tekniske fejl, som gjorde, at de fik nogle nemme kontramål og fik slået hullet. Vi forsøgte selvfølgelig også nogle forskellige konstellationer, for det var jo en testkamp, men jeg ærgrer mig alligevel over, at vi ikke har mere i posen lige nu, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold har fået tilgang af mere end en håndfuld nye spillere frem mod den kommende sæson, og selv om to af de nye, Felix Claar og Nikolaj Læsø, delte torsdagens topscorerværdighed med Magnus Saugstrup med hver fem mål, er de mange nye ansigter også en del af forklaringen på de mange tekniske fejl.

- Jeg vælger at tro, at det er det, der er forklaringen. Det handler om sikkerhed og måske også, at vi ikke har så meget power i kroppen i øjeblikket. Vi er lidt tunge, og det giver mange misforståelser, og når vi samtidig slås med at få flow og intensitet i spillet, forstærker det sig selv.

- Vi kan godt tabe, men vi skal love hinanden, at vi ikke taber, fordi vi mangler intensitet. Jeg ved godt, at der ikke er nogen her, der går på banen og tænker, at de nu bare vil levere på 70 procent, så vi skal have fundet en løsning på det i fællesskab, siger Stefan Madsen.

Der er således nok at arbejde med, inden Aalborg Håndbold på fredag i næste uge spiller sæsonens første betydende kamp, når det gælder en pokalkamp i Fredericia.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret, men jeg er selvfølgelig meget spændt på, hvordan vi får møbleret tingene ordentligt på plads i den første alvorlige test. Man vil altid være lidt spændt, når man står, hvor vi gør i øjeblikket, siger Stefan Madsen, der igen i torsdagens kamp var uden de to skadede bagspillere Andreas Holst og Sebastian Henneberg.