Aalborg Håndbold fik ram på rivaler i vital topkamp

AALBORG:Aalborg Håndbold slog to fluer med et smæk, da nordjyderne lørdag fik en god start på genstarten af HTH Herreligaen med en meget vigtig 30-26-sejr over GOG.

Sejren var et godt skridt på vej mod grundspilssejren, og derudover fik Aalborg Håndbold revanche for det meget smertefulde pokalnederlag til de fynske rivaler kort inden jul.

Lørdagens sejr betyder, at Aalborg Håndbold nu fører HTH Herreligaen med to point ned til GOG på andenpladsen.

Aalborg Håndbold - GOG 30-26 (15-13) Stillinger undervejs: 3-2, 7-5, 10-9, 14-12, 15-13 (pausestilling), 17-16, 22-20, 23-23, 26-24, 28-25

Mål, Aalborg Håndbold: Aron Pálmarsson 6, Felix Claar 6, Mads Hoxer 4, René Antonsen 3, Jesper Nielsen 3, Sebastian Barthold 3, Henrik Møllgaard 2, Kristian Bjørnsen 2, Lukas Sandell 1

Topscorer, GOG: Simon Pytlick 10

Udvisninger: Aalborg Håndbold 1, GOG 1

Tilskuere: 5020

Mikkel Hansen fik som de øvrige VM-spillere overrakt blomster kort før kampstart, men det var så den eneste gang, at den nu tredobbelte verdensmester betrådte halgulvet i Sparekassen Danmark Arena lørdag eftermiddag.

Aalborg-stjernen, der pådrog sig en knæskade i den afgørende fase af VM, var godt nok skrevet på holdkortet, men mere end en plads på bænken blev det ikke til. Ellers netop tilbagevendte Buster Juul var heller ikke blevet spilleklar efter et uheld til fredagens træning.

Til gengæld havde Aalborg Håndbold fået Aron Pálmarsson klar, efter at også islændingen blev skadet ved VM, og han fik en rigtig god begyndelse på sit sidste halve år som Aalborg-spiller.

Pálmarsson strålede først som fodermester for René Antonsen og Jesper Nielsen på stregen, og siden brillerede han også med et par scoringer fra distancen.

Det var en del af årsagen til, at Aalborg var i teten i stort set første halvleg. Midtvejs førte hjemmeholdet med 10-7 mod et GOG-hold, der også var svækket af, at Morten Olsen ikke kunne spille.

Den rutinerede playmaker var stadig ikke kommet sig over den skade, han pådrog sig før VM-pausen, og det overlod meget ansvar i hænderne på Simon Pytlick. Verdensmesteren startede også kampen fremragende, men som første halvleg skred frem, blev det mere og mere tydeligt, at han har en opslidende VM-turnering bag sig.

Aalborg Håndbold formåede dog aldrig at slå noget afgørende hul i første halvleg. Blandt andet fordi holdets målmænd havde det svært. Simon Gade præsterede ikke én redning i sine 14 minutter på banen, og det havde Mikael Aggefors heller ikke i de første 10 minutter efter målmandsbyttet.

Til sidst kom den rutinerede svensker dog godt efter det, og på den måde var han trods alt stærkt medvirkende til, at Aalborg Håndbold kunne gå til pause foran 15-13 efter en halvleg, hvor savnet af Mikkel Hansen var tydelig i en disciplin. Alle holdets tre straffekast blev brændt.

Hvor GOG's Simon Pytlick havde afsluttet første halvleg med en for ham uvant høj spildprocent, kom den fynske landsholdskomet dog blæsende ud til anden halvleg. Pytlick scorede hurtigt tre gange, men Aron Pálmarsson ville ikke stå tilbage og scorede også tre gange for Aalborg. Kristian Bjørnsen supplerede med en kontrascoring, så syv minutter inde i anden halvleg havde Aalborg øget føringen til 20-16.

Der skulle dog mere til at knække gæsterne. GOG scorede tre gange i træk, og derfor var opgøret helt åbent igen. Anført af en nu storspillende Simon Pytlick fik GOG også udlignet til 23-23 næsten midtvejs i anden halvleg. Kort efter fik fynboerne også den første føring siden 2-1, da Jerry Tollbring gjorde det til 24-23 i udeholdets favør.

GOG havde nu for alvor også fået gang i Tobias Thylin i målet, mens Aalborg havde forsøgt at sende Simon Gade på banen igen. Efter 48 minutters spil fik Aalborg-målmanden eftermiddagens første succesoplevelse, da han diskede op med en god redning på Simon Pytlicks forsøg.

Det udnyttede Felix Claar til at udligne til 24-24, og med otte et halvt minut igen kom hjemmeholdet tilbage i teten på et brag af et langskudsmål fra Mads Hoxer. Endnu en redning fra Simon Gade på et forsøg fra Simon Pytlick blev udnyttet af Sebastian Barthold til også at gøre det til 26-24.

Siden udnyttede Henrik Møllgaard et straffekast, mens Simon Gade bidrog med endnu en stor redning, så da Mads Hoxer med fire minutter tilbage gjorde det til 28-25, duftede det af en afgørelse, og det blev endegyldigt, da Sebastian Barthold med godt et minut igen gjorde det til 30-26 med en scoring i et tomt mål.