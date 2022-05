Aalborg Håndbold i problemer efter vild udebanekamp

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har sat sig selv stolen for døren med et særdeles vanskeligt udgangspunkt efter torsdagens første kvartfinale mod det ungarske storhold Veszprém. Med et nederlag på 29-36 får aalborgenserne det særdeles svært i næste uges returopgør i Aalborg.

Der var fra start en atmosfære i Veszprém Arena, der ikke findes nogen steder i Danmark, men varmen og larmen fra tilskuerne overvældede ikke spillerne fra Aalborg Håndbold i begyndelsen.

Det var i stedet en lige affære, hvor de to hold skiftedes til at være foran med en enkelt scoring, indtil ungarerne for første gang bragte sig foran med to efter 13 minutters spil, som de to minutter senere havde udbygget til en komfortabel føring på 11-7, før Stefan Madsen havde set nok og tog en timeout.

I løbet af det første kvarter fik cheftræneren desuden grund til flere bekymringer, for desværre måtte Sebastian Barthold tidligt forlade banen på grund af en skade i baglåret.

Timingen af timeouten kunne han derimod glæde sig over, for mange minutter skulle der ikke gå, før nordjyderne kun var bagud med en enkelt pind.

Telekom Veszprém var for det meste i førersædet i første halvleg, og de fik også et forspring på tre mål, før Aalborg igen lavede et minicomeback til 15-15 - blandt andet efter en scoring af Henrik Møllgaard, der herefter gestikulerede ud mod publikum og bare satte mere gang i dem.

Til halvleg balancerede kampen stadig på en knivsæg, for aalborgenserne gik efter de første 30 minutter fra banen bagud med 16-17.

Med de højlydte ungarske tilskuere i ryggen fortsatte Veszprém med at være holdet med overtaget, og med 20 minutter igen af opgøret var de foran med fire scoringer.

Aalborg fik sværere og sværere ved at tvinge sig gennem ungarernes defensiv, og derfor kunne hjemmeholdet udbygge føringen til seks mål kort efter, men nordjyderne fightede hårdt for ikke at blive hægtet yderligere af.

Aalborg Håndbold endte med et nederlag på syv mål, men Veszprém er et andet hold hjemme, end de er på udebane, og det kan være med til at give nordjyderne tro på den samlede sejr.

Aalborg Håndbold skal forsøge at hente det tabte i Ungarn, når de onsdag 18. maj 18.45 byder Veszprém velkommen i Gigantium i returopgøret.

Telekom Veszprém - Aalborg Håndbold 36-29 Håndbold, EHF Champions League

1. kvartfinalekamp

Stillinger undervejs: 3-4, 7-7, 11-7, 11-10, 14-11, 15-15 (17-16) , 22-18, 25-20, 30-24, 32-28

Topscorere, Veszprém: Gasper Marguc 7, Yahia Omar 6

Mål, Aalborg: Buster Juul 6, Kristian Bjørnsen 5, Lukas Sandell 5, Felix Claar 4, Aron Palmarsson 2, Benjamin Jakobsen 2, Henrik Møllgaard 1, Sebastian Barthold 1, Nikolaj Læsø 1, René Antonsen 1, Jesper Nielsen 1

Udvisninger: Veszprém 4, Aalborg 6

Dommere: Bojan Lah og David Sok (Slovenien)

Tilskuere: 5000

Der er returkamp i Aalborg onsdag 18. maj VIS MERE

Veszprém - Aalborg Håndbold