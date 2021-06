Aalborg Håndbold-fløj er klar til en sidste dans på topplan: Kan sætte et gyldent punktum

HÅNDBOLD: Efter tre år, to danske mesterskaber og en pokaltitel er Mark Strandgaard gået ind i sin sidste uge som Aalborg Håndbold-spiller.

Og den 34-årige højre fløj kan få sat et helt perfekt punktum. Onsdag spiller Mark Strandgaard og holdkammeraterne om endnu en DM-titel i den tredje og afgørende finale mod Bjerringbro-Silkeborg, og i weekenden gælder det så Final4 i pokalturneringen.

- Jeg drømmer så absolut om flere titler. Hver gang jeg har været i finalen med Aalborg, har vi vundet. Jeg håber, at det fortsætter, så vi tager det første stik i morgen (onsdag, red.), siger Mark Strandgaard.

Han kan også glæde sig over, at han kan slutte sin tid i Aalborg Håndbold på banen. En lægskade betød, at det hverken blev til spilletid i sidste onsdags anden DM-finale mod Bjerringbro-Silkeborg eller ved weekendens Champions League Final4 i Køln.

- Det står fint til med læggen. Jeg fik testet den i en masse situationer i dag (tirsdag, red.), så jeg melder mig klar til at spille, og det er selvfølgelig rigtig fedt for mig, siger Mark Strandgaard.

Mark Strandgaard testede sin skadede læg under tirsdagens træning, og reaktionen var så positiv, at han melder sig klar til aftenens afgørende DM-finale. Foto: Torben Hansen

For det er formentlig ikke kun Mark Strandgaards tid i Aalborg Håndbold, der slutter efter denne uge. Håndboldkarrieren er sandsynligvis helt forbi.

- Det kan den meget vel være. Lige nu er mit fokus, at der ikke er mere håndbold til mig på den anden side af sommerferien. Så skal jeg i gang med et andet liv, og det glæder jeg mig også meget til og er helt afklaret med.

- Meget kan ske, og det kan være, at der er noget spændende, der byder sig, men som udgangspunkt bliver det i hvert fald til en pause. Jeg er afklaret med, at det her bliver min sidste dans på topplan, og jeg er bare glad for, at vi skal spille de her spændende kampe. Det havde været langt værre, hvis vi var slået ud, og jeg skulle sidde og glo, indtil det blev 30. juni, siger Mark Strandgaard.

Sikkert er det, at Mark Strandgaard fik et karrieremæssigt højdepunkt til scrapbogen med weekendens Champions League Final4. Også selvom han ikke selv kom på banen.

- Tanken om at være skadet og ikke kunne komme på banen fyldte mere for mig på turen derned. Da vi først var i Køln, var der så mange oplevelser at tage ind, og når holdet klarede sig så flot, overskyggede det klart det, at jeg ikke kunne spille. Jeg er bare stolt over den rejse, vi har været på i Champions League. Det har været rigtig stort.

- Gjaldt det vores liv, kunne jeg nok godt være gået på banen i finalen, men desværre artede det sig jo sådan, at vi fik en røvfuld, og da Jonas (Samuelsson, red.) samtidig gjorde det godt på højre fløj, var der ikke brug for mig. Det tror jeg, at min læg havde det fint med, siger Mark Strandgaard.

Bortset fra Sebastian Henneberg råder cheftræner Stefan Madsen over en skadesfri trup. Foto: Torben Hansen

Han er ikke bange for, at weekendens udskejelser i Køln får en negativ effekt, når Aalborg Håndbold i aften skal forsøge at sikre sig DM-guldet mod Bjerringbro-Silkeborg, der omvendt har haft kampfri siden sidste onsdags anden finale i Silkeborg.

- Vi er vant til det her flow med kampe i både weekend og hverdage, og det er sådan, vi godt kan lide det.

- Derudover er der masser af positive elementer at tage med fra Køln. Vi blev jo ikke spillet af brættet hele weekenden, og jeg tror generelt, at vi er kommet styrket ud det. Det har været et godt afsæt, siger Mark Strandgaard.

Der er kampstart klokken 20.30 i Jutlander Bank Arena med 2750 tilskuere på lægterne.