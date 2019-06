Aalborg Håndbold før lodtrækning: Bare giv os de bedste hold

HÅNDBOLD: Torsdag aften trækkes der lod til næste sæsons Champions League i håndbold, hvor de danske mestre fra Aalborg Håndbold er med i den stærke halvdel på 16 klubber, der skal fordeles i to puljer.

Ud fra seedningslagene ved aalborgenserne allerede nu, at de ikke kan trække hviderussiske Meshkov Brest, og det priser direktør Jan Larsen sig lykkelig for.

- Både økonomisk og logistisk er det en langhåret tur, så vi græder tørre tårer over at undgå dem.

Fra øverste lag får Aalborg Håndbold enten de forsvarende Champions League-mestre fra Vardar i Makedonien eller Paris Saint-Germain.

- Vardar mister en del spillere, så jeg vil nok vurdere dem til at være lidt svagere end Paris til den kommende sæson. Men uanset hvad bliver det en meget svær opgave for os at tage point fra holdene i de øverste tre seedningslag. Så der kan vi ligeså godt håbe på at trække de kommercielt mest attraktive modstandere. Giv os bare Paris, Barcelona og Flensburg, siger Jan Larsen.

Sportsdirektøren slår fast, at ambitionen er at blive blandt de seks hold, der går videre fra puljen. Det må meget gerne blive på bekostning af norske Elverum, der ligger i syvende lag sammen med FC Porto.

- Geografisk ville Elverum være perfekt, og rent sportsligt vurderer jeg også, at Porto er stærkere, for der sker en stor udvikling i Portugal lige nu.

Der er to tyske, franske og ungarske hold blandt de 16 hold, men Aalborg kan kun komme i pulje med ét hold fra hver nation.