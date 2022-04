Aalborg Håndbold forlængede vild sejrsstime

HÅNDBOLD:Erindringen om, hvordan det er at tabe en håndboldkamp må efterhånden føles en smules fjern i Aalborg Håndbold.

Lørdag eftermiddag blev det til den 16. sejr af ligeså mange mulige i 2022, da Ribe-Esbjerg blev sendt hjem fra Sparekassen Danmark Arena med et nederlag på 33-29. I anden halvleg var Aalborg ellers ved at formøble en stor føring, inden man strammede grebet til sidst.

Dermed fik de nyligt kårede pokalvindere sig også revancheret sig mod vestjyderne, der vandt de to holds første indbyrdes møde tilbage i november med 36-33 efter en aalborgensisk nedsmeltning i anden halvleg.

Aalborg Håndbold - Ribe-Esbjerg 33-29 (18-15) Stillinger undervejs: 3-3, 8-6, 12-9, 17-13, 18-15 (pausestilling), 21-19, 25-21, 29-24, 30-27, 30-29 Mål, Aalborg Håndbold: Buster Juul 7, René Antonsen 4, Victor Kløve 4, Lukas Sandell 4, Henrik Møllgaard 3, Jonas Samuelsson 3, Benjamin Jakobsen 3, Aron Pálmarsson 2, Jesper Nielsen 1, Nikolaj Læsø 1, Felix Claar 1 Topscorere, Ribe-Esbjerg: Miha Zvizej 8, Mathias Jørgensen 6, Marcus Mørk 6 Udvisninger: Aalborg Håndbold 1, Ribe-Esbjerg 3 Tilskuere: 4215 VIS MERE

Aalborg vidste allerede inden lørdagens kamp, at de to sidste spillerunder er uden betydning. Uanset hvordan det går, bliver Aalborg nummer to i grundspillet, og cheftræner Stefan Madsen benyttede også det faktum til at blande sine kort lidt anderledes end sædvanligt.

Jonas Samuelsson og Buster Juul fik lov at starte på de to fløje, Mikael Aggefors fik tjansen i målet, mens den unge højre back Christian Termansen også fik en del spilletid i første halvleg.

Det ændrede dog ikke på, at hjemmeholdet var i føresædet i størstedelen af de første 30 minutter. Med fire scoringer i træk forvandlede Aalborg 3-4 til 7-4, og det forspring holdt hjemmeholdet mere eller mindre i resten af halvlegen.

Ribe-Esbjerg havde ligesom Aalborg ikke det store at spille for, idet vestjyderne er sikret en slutspilsplads, og den manglende betydning gik især ud over intensiteten i de to holds forsvarsspil.

Selv om de to målmænd Mikael Aggefors og Søren Rasmussen begge bød ind med flere store redninger, havde de svære arbejdsbetingelser. Holdene byttede i store perioder bare mål, og så kunne Aalborg Håndbold gå til pause foran 18-15.

Fra anden halvlegs start fik Victor Kløve chancen hos Aalborg Håndbold, og den unge bagspiller spildte ikke tiden. Flere fine scoringer fra Kløve var medvirkende til, at hjemmeholdet 10 minutter inde i anden halvleg havde øget føringen til seks mål.

Ribe-Esbjerg fik i de næste 10 minutter halveret den føring, og seks minutter før tid var Aalborgs føring helt nede på ét mål, da Marcus Mørk gjorde det til 29-30 på sin tidligere hjemmebane.

Et minut senere fik Felix Claar dog stoppet syv minutters nordjysk scoringspause, og da Benjamin Jakobsen tre minutter før tid også gjorde det til 32-29, var det vestjyske comebackforsøg afværget.