Aalborg Håndbold forlænger med ekstraordinær stregspiller

HÅNDBOLD:Benjamin Jakobsen og Aalborg Håndbold har valgt at forlænge samarbejdet med to år, hvilket betyder, at den nye aftale løber frem til sommeren 2024.

I den igangværende sæson har den 30-årige stregspiller mestret at præstere på korte indhop, hvilket klubben har bemærket, og blandt andet derfor har man valgt at fortsætte samarbejdet.

Benjamin Jakobsen kom til Aalborg Håndbold fra Skjern i sommeren 2019 og har indtil videre spillet 115 kampe for aalborgenserne, hvor han har kvitteret med 117 mål.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at beholde ham, for han har nogle ekstraordinære kompetencer, der kan gøre ondt på hvem som helst, siger cheftræner Stefan Madsen.

Benjamin Jakobsen har i perioder varmet bænken meget, og derfor er Aalborgs cheftræner mere end tilfreds med forlængelsen.

- Den rolle, han har haft med at skulle kortvarigt på banen og bare præstere med det samme, har ikke været nem. Jeg ved også godt, at han nogle har været ude på kanten i forhold til, hvad han godt kunne tænke sig, men jeg har aldrig fornemmet at han er gået på kompromis med et, der er bedst for hold. Det har jeg kæmpe respekt for, siger Stefan Madsen.

Benjamin Jakobsen udtaler selv i en pressemeddelelse fra klubben, at han er stolt af den toårige forlængelse.

- Jeg ser frem til at fortsætte min personlige udvikling, men selvfølgelig allervigtigst vinde flere titler sammen med holdet og de mange fans, der støtter os i tykt og tyndt, lyder det fra stregspilleren.