Aalborg Håndbold forlænger med succestræner

Stefan Madsen, som har haft stor succes som træner i Aalborg Håndbold, forlænger kontrakten med klubben.

Det oplyser begge parter i en pressemeddelelse.

Stefan Madsens kontrakt stod til at udløbe i 2023, men klub og træner er blevet enige om en forlængelse frem til 2025.

- Min familie og jeg trives godt her i Aalborg, og så længe jeg stadig elsker at gå på arbejde hver dag, var det ikke noget svært valg at forlænge samtidig med, at jeg ser det som et kæmpe skulderklap, at klubben fortsat vil have mig til at styre slagets gang de kommende sæsoner. Det kan jeg ikke gøre alene, og jeg synes, den konstellation vi har fået opbygget omkring holdet, er helt optimal for vores fortsat høje ambitioner og mål for fremtiden, siger Stefan Madsen.

Cheftræneren fik stillingen i 2018, og siden da har han haft stor succes på posten. Det er blevet til tre mesterskaber, to pokaltitler, tre gange Super Cup og en finale i verdens stærkeste håndboldturnering, Champions League.

En del af DNA'et

Det er ikke kun Aalborg Håndbold som klub, der har haft succes, mens Stefan Madsen har stået i spidsen for herreholdet.

Personligt er han blevet kåret til årets herretræner i dansk håndbold tre år i træk. Det bliver man selvsagt kun, hvis man er dygtig, og det er derfor, direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen, har valgt at forlænge med cheftræneren.

- Stefan betyder utrolig meget for klubben både på og uden for banen. Han er en del af Aalborg Håndbolds DNA, og det giver mig en kæmpe tryghed at vide, at vi også kan regne med Stefan de næste mange år. Den udvikling, der er sket, under hans ledelse, og hvad han får ud af de her drenge, er helt fantastisk, udtaler Jan Larsen.

Stefan Madsens næste opgave er i den danske liga, hvor Aalborg Håndbold i slutspillet skal møde Skjern, Fredericia og Mors-Thy.

Efter det venter opgør i Champions Leagues kvartfinale, hvor ungarske Veszprem venter.