Aalborg Håndbold forlænger med svensk stjernespiller

HÅNDBOLD:Lukas Sandell kom til klubben i sommeren 2020 fra de norske mestre, Elverum, på en toårig aftale. Denne er nu forlænget med yderligere et år, så aftalen løber til sommeren 2023. Det er en stor nyhed for Aalborg Håndbold. Mange havde nemlig forventet, at den svenske stjernespiller ville være tabt, når hans kontrakt stod til udløb næste sommer.

I sin første sæson hos de danske mestre var han en af de mest spillende i verden med 77 kampe på blot én sæson, hvor han opnåede flotte resultater både nationalt og internationalt som henholdsvis dansk mester, sølvvinder ved VM samt deltagelse ved OL med det svenske landshold.

Han står således også allerede noteret for 347 mål for Aalborg Håndbold og blev klubbens topscorer i HTH Herreligaen i sin første sæson. Derfor glæder det også direktør Jan Larsen, at vi får Lukas Sandell at se i endnu en sæson i Aalborg-trøjen.

- Lukas har udviklet sig meget siden han kom til klubben sidste år, og især offensivt er han blevet en af de bedste på hans position, hvor han blandt andet spillede en stor rolle i sejren over PSG i semifinalen ved EHF Final4 i Köln. Derfor er jeg utroligt glad for, at Lukas har valgt at blive i Aalborg Håndbold endnu et år, hvor vi kan nyde yderligere gavn af hans kompetencer, siger Jan Larsen i en pressemeddelelse.

Selv er Sandell også glad for at kunne blive i Aalborg endnu et år.

- Jeg kom til en klub, som havde høje ambitioner for fremtiden, og disse er bestemt ikke blevet mindre efter en helt fantastisk første sæson med klubben. Jeg er blevet glad for byen og det sociale på holdet, og så giver det stadig et sus i maven, hver gang man løber på banen foran alle vores fantastiske fans i Jutlander Bank Arena. Jeg glæder mig derfor til at jagte endnu mere guld og pokaler med Aalborg Håndbold, siger Lukas Sandell.

Dermed er Aalborg Håndbold godt besat på højrebacken til næste sæson. Sandell og Martin Larsen får selskab af stortalentet Mads Hoxer, der skifter fra Mors-Thy Håndbold.