Aalborg Håndbold forlænger med træner

HÅNDBOLD:Cheftræner Stefan Madsen har i forvejen en kontrakt med Aalborg Håndbold, der gælder til sommeren 2023, og nu står det klart, at han får samme højre hånd i den periode.

Assistenttræner Arnór Atlason har benyttet juledagene til at skrive under på en forlængelse af sin aftale, der ellers stod til at udløbe til sommer. Den nye kontrakt har juni 2023 som udløbsdato.

Den 36-årige islænding kom til Aalborg Håndbold som spiller i 2016, og da han i sommeren 2018 stoppede sin aktive karriere, overgik han straks til en rolle som assistenttræner for Stefan Madsen.

- Jeg er meget glad for, at Arnór fortsat skal være en del af Aalborg Håndbold. Han har en kæmpemæssig erfaring fra sin aktive karriere, og det er noget, alle spillere nyder godt af. Derudover supplerer han også Stefan på fornem vis, siger direktør Jan Larsen i en pressemeddelelse.

Duoen Stefan Madsen og Arnór Atlason har indtil videre vundet to danske mesterskaber, en pokaltitel og to Super Cup-trofæer sammen.

- Jeg har det rigtig godt i Aalborg, og mit samarbejde med Stefan fungerer upåklageligt. Udenfor banen trives min familie også på bedste vis, og det er derfor den optimale situation, jeg befinder mig i. Jeg lærer fortsat og glæder mig til at udvikle mig yderligere som træner, udtaler Arnór Atlason.