Aalborg Håndbold forlænger med ung himmelstormer

AALBORG:Officielt er han først lige blevet indlemmet i Aalborg Håndbold-truppen, men det afholder ikke klubben og Marinus Munk fra at forlænge den aftale, der blev indgået, da det for et lille års tid siden blev offentliggjort, at han til denne sæson ville blive rykket op i ligatruppen.

- Vi ser et kæmpe potentiale i Marinus. Han er en eksplosiv og hurtig spiller trods sin størrelse, som har været i rivende udvikling de seneste sæsoner. Det vil vi gerne belønne med en 4-årig kontrakt, så han nu kan dedikere sig til håndbolden på fuld tid og fokusere på at bygge på sit spil og udvikle sin fysik, siger direktør, Jan Larsen i en pressemeddelelse.

Derfor har Aalborg Håndbold forlænget den 2-årige kontrakt, han skrev under på i foråret, med yderligere to år, så Munk nu har kontrakt til 2027.

20-årige Marinus Munk fik på mange måder sit helt store gennembrud, da han var stærkt medvirkende til sejren på hjemmebane mod GOG i EHF Champions League, hvor han scorede seks mål i 2. halvleg.

- Jeg er virkelig glad for, at klubben tror på mig. Det har været fedt at få lov til at være så meget med i den seneste sæson, hvor jeg har kunnet suge til mig fra nogle af de bedste, og jeg glæder mig hver gang til at løbe på banen i Sparekassen Danmark Arena. Nu ser jeg bare frem til at kunne fokusere fuldt ud på håndbolden og til en ny spændende sæson, udtaler Marinus Munk.