Aalborg Håndbold forstærkes med 22-årig målmand

HÅNDBOLD:Den 22-årige målmand Simon Gade skifter fra sommeren 2020 til Aalborg Håndbold.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse tirsdag formiddag. Simon Gade har indgået en tre-årig kontrakt.

Han har fået hele sin håndboldopvækst hos ligakonkurrenterne fra TTH Holstebro og regnes som en af ligaens bedste keepere. Tidligere har han blandt andet været en del af U21-landsholdet, der tilbage i 2017 sikrede sig VM sølv.

- Simon er et af de allerstørste målmandstalenter i Danmark, og vi er spændte på at arbejde med

ham de kommende år. Han har allerede nu vist et højt topniveau, og han har fortsat potentialet til

at udvikle sig yderligere. Sammen med Mikael Aggefors kommer han til at fuldende en slagkraftig

duo i målet, siger direktør Jan Larsen, Aalborg Håndbold.

Selv siger Simon Gade:

- Jeg ønsker at fortsætte min udvikling og føler mig overbevist om, at jeg kan løfte mit spil endnu et niveau. Desuden glæder jeg mig til at spille i Jutlander Bank Arena foran det store nordjyske håndboldpublikum og vil gøre alt for at vinde flere titler til klubben.