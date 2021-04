Aalborg Håndbold gik målamok og kom tilbage på semifinalekurs

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold kom søndag aften tilbage på semifinalekurs i mændenes slutspil, da de hjemme i Jutlander Bank Arena besejrede Skjern 41-32.

De to point sender aalborgenserne forbi Skanderborg, der tidligere søndag tabte til TTH Holstebro, og op på andenpladsen i puljen, hvorfra de to bedste går videre.

Sejren kunne der ikke pilles ved, for Aalborg Håndbold var i kontrol hele kampen - kun forstyrret af en ukoncentreret afslutning på første halvleg.

Skjern scorede godt nok det første mål i søndagens opgør, men det var falsk alarm. Mikael Aggefors stod stærk i målet, og det det gav en stribe gode kontramuligheder.

Mark Strandgaard og Henrik Møllgaard trak et stort læs med hver fire scoringer i de første 30 minutter. Netop Møllgaard skabte holdets største føring ved 16-11 med syv minutter til pause, og kampen var her tæt på at knække helt.

Mikael Aggefors storspillede i Aalborg Håndbolds mål. Foto: Henrik Bo

Desværre for hjemmeholdet sluttede de første halvleg uskarpt af. Mikael Aggefors, der ellers nåede op på 11 redninger i de første 30 minutter, sendte en afslutning forbi et tomt mål, og siden var det Lukas Sandell, Nikolaj Læsø og til slut Henrik Møllgaard, der ramte en skævert.

Skjern og især rutinerede Anders Eggert straffede fejlene med en stribe scoringer, og derfor måtte Aalborg nøjes med at gå til pause med en spinkel føring på 18-17.

Skjern nåede op på 18-18 i starten af anden halvleg, men det var falsk alarm. Aalborg Håndbold fik efter pausen markant bedre fat i forsvaret - samtidig med, at Mikael Aggefors opretholdt sit høje niveau.

Det var guf for hjemmeholdets hurtigløber Mark Strandgaard, og det lignede begyndelsen til enden for Skjern, da Lukas Sandell bragte Aalborg foran 30-23 - omend, der stadig manglede et kvarter.

Skjern satsede herefter med målmanden permanent ude, når de var i angreb, men selv når vestjyderne fik scoret, fik de ofte ikke skiftet ankermanden hurtigt nok ind til at kunne forhindre især Magnus Saugstrup score direkte på opgiverkast.

Resten af kampen blev derfor en stille og rolig gåtur mod sejren for Aalborg Håndbold, der allerede skal i aktion igen på onsdag, hvor de møder slutspilspuljens tophold, TTH Holstebro, på udebane.