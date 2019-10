Aalborg Håndbold gjorde det igen: Vandt efter gyserafslutning

HÅNDBOLD:Heller ikke i sæsonens 11. betydende kamp prøvede Aalborg Håndbold at tabe. Ligakampen på udebane mod TTH Holstebro blev vundet 27-25 efter en meget tæt afgørelse.

Magnus Saugstrup lukkede opgøret ni sekunder før tid, da han fra stregen konverterede Henrik Møllgaards indspil. Dermed overlevede aalborgenserne en sløj anden halvleg, hvor angrebsspillet ikke var i højeste gear.

Aalborg Håndbolds start på kampen var heller ikke for god, men Kristian Saeverås i målet sørgede for, at hjemmeholdet ikke stak af, selvom der gik næsten syv minutter, før gæsterne første gang kom på tavlen i Gråskjær Arena.

Janus Smarason havde en meget blandet aften i Holstebro. Arkivfoto: Lars Pauli

I resten af første halvleg kørte angrebsspillet til gengæld flot. Især Tobias Ellebæk og Henrik Møllgaard havde fået indstillet sigtekornet. Samtidig holdt Saeverås i målet holdt højt niveau, så Aalborg kunne gå til pausen foran 14-10.

Anden halvleg blev aldrig det store sus for nordjyderne, og TTH Holstebro begyndte at få færten af point. Målmand Simon Gade sørgede for at udligne til 19-19 i tomt net med godt et kvarter tilbage, og så tegnede kampen sig helt åben.

Det er dog særdeles kendetegnede for Aalborg Håndbold, at de formår at stramme skruen en lille smule ekstra, når modstanderen er ved at bide sig fast. Det har vi set flere gange i sæsonen.

Tre hurtige scoringer fra Magnus Saugstrup, Tobias Ellebæk og Mark Strandgaard genetablerede en Aalborg-føring på 22-19, og det blev i den sidste ende afgørende.

Stefan Madsen brugte sin sidste timeout fornuftigt. Arkivfoto Lars Pauli

En udvisning til Janus Smarason betød ellers, at aalborgenserne var i undertal i de sidste to minutter af opgøret. Og det blev alvorligt spændende, da Magnus Bramming med ét minut igen reducerede til 26-25 på straffekast.

Men med hjælp fra en timeout fra Stefan Madsen formåede Aalborg Håndbold at trække deres undertalsangreb helt frem til ni sekunder før tid, hvor Saugstrup altså nok engang slog til på stregen.

Aalborgenserne topper Primo Tours Ligaen med 13 point for syv kampe. Næste opgave bliver på hjemmebane i Champions League, hvor ungarske Pick Szeged søndag kommer på besøg.