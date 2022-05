Aalborg Håndbold hårdt ramt inden Champions League-brag

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har i denne sæson vundet både sin Champions League-pulje og den danske pokaltitel, men Danmarks håndboldflagskib skal overgå sig selv, hvis en billet til Køln og Champions Leagues Final4 skal indløses onsdag aften.

I torsdags tabte Aalborg Håndbold med 29-36 i den første kvartfinale mod Veszprém, så returkampen i Sparekassen Danmark Arena skal vindes med mindst syv mål, hvis Champions League-drømmene ikke skal slukkes for denne gang.

Opgaven bliver ikke nemmere af, at Aalborg Håndbold stiller op i en decimeret udgave. Martin Larsen og Sebastian Henneberg har været fraværende længe, og ved tirsdagens træning var stregspilleren Benjamin Jakobsen ikke at se, og Lukas Sandell og Sebastian Barthold nøjedes med at sidde på kondicyklen, mens holdkammeraterne trænede. Dertil kommer, at Andreas Holst brækkede næsen i en kamp mod Fredericia 25. april og endnu ikke indgår i holdtræningen.

- Vi slås lidt med at holde folk på banen i øjeblikket, og det er nok vores største problem. Benjamin Jakobsen trænede ikke i dag og kan ikke spille i morgen (onsdag, red.). Sebastian Barthold er fortsat ude, og Lukas Sandell døjer stadig med sin skade, og ham er vi derfor også nødt til at passe på, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Det var håbet, at Lukas Sandell kunne blive klar til kamp, efter at han stod over søndagens kamp mod Mors-Thy, men den plan ser ikke ud til at lykkes.

- Det er udelukket, at Lukas kan spille i morgen, lyder meldingen fra Stefan Madsen.

Til gengæld er der godt nyt fra en af Aalborg Håndbolds andre profiler. Henrik Møllgaard vred om på foden forud for sidste uges første kamp mod Veszprém. Han kæmpede sig igennem kampen mod ungarerne for så at sidde udenfor mod Mors-Thy i søndags.

- Jeg er klar til kamp. Foden har det bedre, men ikke godt. Det overlever jeg dog nok, for jeg har prøvet at have det værre. På det her tidspunkt af sæsonen gør det ondt hist og pist, men det lever jeg fint med, siger Henrik Møllgaard.

Henrik Møllgaard har stadig problemer med sin fod, men han melder sig klar til onsdagens kamp. Foto: Lars Pauli

Under alle omstændigheder er det dog på det værst tænkelige tidspunkt, at skaderne er begyndt at vælte ned over Aalborg Håndbold, når der forude venter klimaks i både Champions League og den hjemlige liga.

- Det er super ærgerligt, og jeg er også indrettet sådan, at jeg ikke kan lade være med at kigge indad og overveje, om der var noget, vi kunne have gjort anderledes i løbet af sæsonen. Vi kan sagtens finde en masse undskyldninger, for det har været en lang sæson med OL, og især vores svenske spillere har nærmest været af sted til alle landsholdssamlinger.

- Der er en masse ting, vi kan pege på, men det er jo ikke anderledes for os end for de andre hold. Det er bare ærgerligt, at vi bliver ramt på det her tidspunkt, siger Stefan Madsen.

Det dårlige udgangspunkt betyder, at alt nærmest skal gå op i en højere enhed, hvis Aalborg Håndbold skal skabe den helt store overraskelse og snyde Veszprém for Final4-billetten.

- Det bliver svært, også fordi vi er nødt til at skabe en kamp, som vi dybest set ikke har lyst til. Havde vi bare spillet om to point, havde vi nok grebet kampen mere metodisk an, men det tror jeg ikke, at vi kan slå Veszprém på i morgen med den besætning, vi har i øjeblikket.

- Vi skal skabe så meget liv og fart som muligt, så vi får noget kaos ind i kampen. Vi skal have skabt nogle perioder, hvor vi kan tage de hug af deres føring, der skal til, men det kræver også, at vi selv slipper kontrollen. Der er en risiko for, at det kommer til at koste os, men det er jo ret beset også ligegyldigt, om vi vinder eller taber med fire mål, siger Henrik Møllgaard.

I særligt en del af spillet er der stor plads til forbedring sammenlignet med torsdagens kamp i Ungarn.

- Vi skal især forbedre os defensivt, så vi også får presset nogle flere fejl ud af dem. Det er en forudsætning for, at vi kan få skabt den fart, der er nødvendig.

- Vi skal nok få chancerne til at lave de mål, der skal til, men vi skal tøjle dem i den anden ende. Hvis de scorer 36 gange igen, skal vi score 44, og det ved jeg ikke, om vi gør, siger Henrik Møllgaard.

Der er kampstart i en udsolgt Sparekassen Danmark Arena klokken 18.45.