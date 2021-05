Aalborg Håndbold har anfører klar til semifinalejagt

HÅNDBOLD:14 dages kamppause slutter onsdag aften for Aalborg Håndbold, når det gælder en udekamp mod Skjern Håndbold i HTH Herreligaens slutspil.

Mens en god håndfuld af holdkammeraterne har været optaget af landsholdsopgaver, har René Antonsen brugt pausen på at komme sig helt over den brækkede knogle i hånden, som har holdt ham ude i små to måneder.

Anføreren var allerede med på holdkortet i de to sidste kampe inden landskampsterminerne, men uden at komme på banen.

- René er kampklar igen, så vi er tæt på at have en fuld trup til rådighed. Mark Strandgaard har lidt problemer med hælen, men ellers er alle fit for fight, konstaterer Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Det er dog fraregnet den knæskadede bagspiller Sebastian Henneberg, som Stefan Madsen ikke forventer at få i kamp mere i denne sæson.

- Med den historik, Henneberg har, skal vi sørge for at give ham god tid, så jeg har svært ved at se ham tilbage på banen i denne sæson, siger Stefan Madsen.

Med en sejr onsdag aften i Skjern sikrer Aalborg Håndbold sig pladsen i semifinalerne, selv om der stadig resterer to spillerunder.

- Det kunne være rigtigt rart at få afgjort så hurtigt som muligt, så det går vi benhårdt efter, men selv hvis vi vinder, er det stadig ikke afgjort, om vi bliver nummer et eller to, og det kan meget vel være afgørende i det videre forløb, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold går ind til opgaven i Skjern med overtaget, idet de forsvarende mestre har vundet alle sæsonens hidtidige tre indbyrdes møder med vestjyderne.

- Vi har haft godt styr på dem, men i deres seneste kamp mod Skanderborg så jeg også, at de fandt tilbage til det niveau, som vi ved, at de har. Jeg har kæmpe respekt for Skjern som klub og hold, og nu har de kniven for struben, så vi ved, at det kræver, at vi er på vores maksimale niveau, hvis vi skal slå dem, siger Stefan Madsen.

Han måtte tirsdag sande, at også de kommende kampe bliver uden tilskuere, efter at håndbolden blev forbigået i den næste genåbningsfase.

- Det er vi enormt skuffede over og kede af. Både på og udenfor banen synes jeg, at vi har gjort alt, hvad vi kan for at vise, at vi kan klare det her uden at være til fare for samfundet, så det er frustrerende og uforståeligt, at vi er blevet forbigået, siger Stefan Madsen.

Onsdagens kamp fløjtes i gang klokken 18.30 og kan ses på TV2 Sport.