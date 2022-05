Analyse: Aalborg Håndbold har et ungarsk bjerg foran sig

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold står med det ene ben ude over kanten i dette års Champions League, efter nederlaget på syv mål i den første af to kvartfinaler mod Veszprém.

Det ungarske storhold blev blæst frem af 5000 tilskuere i en vild heksekedel, som man ikke oplever magen til noget sted i Europa. Selvom aalborgenserne længe stod imod og flere gange formåede at æde sig tilbage i kampen, må man bare konstatere, at udgangspunktet i forhold til at tage en plads i Final4 i Köln er på grænsen af det løsbare.

Især to ting blev afgørende for, at Stefan Madsens mandskab nu skal hive en af de helt store præstationer frem i returkampen i Aalborg på onsdag, hvis de skal vende duellen til samlet sejr.

Den ungarske kulisse skal Aalborg Håndbold kunne matche, når de på onsdag har hjemmebane i Sparekassen Danmark Arena. Det bliver ikke let. Foto: Claus Søndberg

For det første fik de danske mestre aldrig rigtig fat i forsvaret, der blev trykket fladt af et vanvittigt tryk og hurtig boldomgang fra Veszprém. Forsvarskrumtappen Henrik Møllgaard blev godt nok klar til at spille, men han virkede stadig en smule hæmmet, og alt i alt fik målmændene Simon Gade og Mikael Aggefors svære betingelser. De formåede dog heller ikke at hive en af deres toppræstationer frem fra gemmerne.

Samtidig havde Aalborg Håndbold det utroligt svært i deres etablerede angrebsfase, hvor de konstant blev overfaldet af et meget aggressivt ungarsk forsvar, så de ikke fik ro til at bygge noget op og komme igennem til frie afslutninger.

På den konto må man også sige, at playmaker Felix Claar ikke hev sine bedste kaniner op af hatten, ligesom Lukas Sandell virkede en smule hæmmet af en hælskade. Men især en spiller som Aron Palmarsson kan man med rette tillade sig at være skuffet over. Den rutinerede islandske verdensstjerne smed for mange bolde væk og afsluttede selv med lav kvalitet, og sådan en mand skal kunne steppe op på sådan en stor scene som i Veszprém.

Der er til gengæld grund til at kippe med klaphatten for Buster Juul, der blev topscorer med seks mål. Han blev pludselig kastet i ilden, da Sebastian Barthold blev skadet - med hvad der lignede en fiber i baglåret - og fløjspilleren stemplede ind fra første minut.

En svensk duel på stregen mellem Jesper Nielsen (tv.) og Andreas Nilsson. Den vandt sidstnævnte. Foto: Claus Søndberg

Det er værd at bemærke, at Veszprém i slutfasen af kampen også måtte indkassere en skade til den stærke højre back Yahia Omar, der scorede seks gange, og det er ikke uvæsentligt før returkampen på onsdag i Aalborg.

Syv mål er meget, men om mindre end en uge har Veszprém ikke deres 5000 fans i ryggen. Her er det op til aalborgensernes 5000 fans at vise, hvad de er gjort af og bære deres hold frem til et stort comeback. Det kræver mere larm, hujen og piften - især når gæsterne har bolden, for det kan ikke undlade at lægge et tryk på dommerne. Det så man onsdag aften i Veszprém Arena.

Samtidig kan Stefan Madsen forhåbentlig råde over et mere fit mandskab, selvom det vil kræve, at han hviler nogle af profilerne på søndag mod Mors-Thy i slutspilskampen i Sparekassen Danmark Arena. Der bliver nok at gruble over for cheftræner Stefan Madsen.

Telekom Veszprém - Aalborg Håndbold 36-29 Håndbold, EHF Champions League

1. kvartfinalekamp

Stillinger undervejs: 3-4, 7-7, 11-7, 11-10, 14-11, 15-15 (17-16) , 22-18, 25-20, 30-24, 32-28

Topscorere, Veszprém: Gasper Marguc 7, Yahia Omar 6

Mål, Aalborg: Buster Juul 6, Kristian Bjørnsen 5, Lukas Sandell 5, Felix Claar 4, Aron Palmarsson 2, Benjamin Jakobsen 2, Henrik Møllgaard 1, Sebastian Barthold 1, Nikolaj Læsø 1, René Antonsen 1, Jesper Nielsen 1

Udvisninger: Veszprém 4, Aalborg 6

Dommere: Bojan Lah og David Sok (Slovenien)

Tilskuere: 5000

Der er returkamp i Aalborg onsdag 18. maj VIS MERE

Veszprém - Aalborg Håndbold