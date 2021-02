Aalborg Håndbold har fået endnu en fløj skadet inden forårspremieren

HÅNDBOLD: I søndags kæmpede seks Aalborg Håndbold-spillere om titlen som verdensmester, da Danmark besejrede Sverige i VM-finalen i Egypten, men i aften står Henrik Møllgaard, Nikolaj Læsø, Magnus Saugstrup, Lukas Sandell, Felix Claar og Mikael Aggefors på samme side, når Aalborg Håndbold genoptager HTH Herreligaen med en udekamp mod Skanderborg.

Dermed har cheftræner Stefan Madsen kun haft sin fulde trup til rådighed til to træninger, inden det bliver alvor.

- Jeg kan udmærket forstå, hvis spillerne gerne ville have brugt et par dage med deres familier først, og jeg ærgrer mig også over, at vi ikke kunne vente til weekenden med den her kamp, men spillerne er heldigvis bundhamrende professionelle, og de skal nok være klar til at give den fuld power, siger Stefan Madsen.

De mange VM-spillere har selvsagt betydet, at Aalborg Håndbold-træneren har rådet over en meget decimeret trup i løbet af januar.

- Jeg fornemmer en begejstring over at være samlet igen, men der er selvfølgelig noget rust, der skal bankes af, og en timing, der skal findes igen, men vi er ved godt mod, og vi glæder os sindssygt meget til at komme i gang igen, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold må dog klare sig uden højrefløjen Jonas Samuelsson, der i januar blev skadet til træning og ventes ude i hele februar.

Forleden sluttede venstrefløjen Buster Juul sig så også til en skadesliste, der i forvejen tæller bagspilleren Sebastian Henneberg.

- Buster trådte over på foden, og det er selvfølgelig en streg i regningen, at vi er uden nogle gode spillere, men heldigvis er vi dobbeltbesatte på alle pladser, og vi har jo før bevist, at vi har kunnet finde ressourcerne, når vi har været lidt pressede, siger Stefan Madsen, der forventer en svær kamp i Skanderborg.

- Skanderborg har haft alle spillere samlet hele januar, så de har haft gode muligheder for at forberede sig. Det bliver en intens kamp, hvor det fysiske parameter kan blive afgørende. Det går også altid stærkt mod Skanderborg, så vi skal spænde skoene, forudser cheftræner Stefan Madsen.