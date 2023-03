Aalborg Håndbold har fået endnu en mand på skadeslisten

AALBORG:Efter en uges afbræk med landskampe går Aalborg Håndbold i de kommende uger ind i en afgørende fase af sæsonen.

Førstepladsen i HTH Herreligaens grundspil skal forsvares, samtidig med at aalborgenserne skal ud i en ren dansk duel mod GOG i ottendedelsfinalerne i Champions League.

Men det bliver ikke et Aalborg-hold i stærkeste opstilling, der skal løse de opgaver. Mikkel Hansen er stadig ude på ubestemt tid med symptomer på stress, og i den seneste ligakamp mod Fredericia røg Lukas Sandell på en skadesliste, der i forvejen talte Jesper Nielsen, Buster Juul og Martin Larsen.

Den svenske højre back har både pådraget sig en forstuvet ankel og en forstrækning i læggen.

- Jeg kan ikke sige, hvor længe Lukas er ude, men jeg kan ikke forestille mig, at han bliver klar til kampene mod hverken Mors-Thy i weekenden eller mod GOG i næste uge.

- Det er det samme med Jesper Nielsen. Vi har fået undersøgt hans skulder til bunds, og den kræver heldigvis ikke en operation, men jeg kan heller ikke forestille mig, at han er klar til de næste kampe, siger Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

Buster Juul blev meldt ude i seks til otte uger, da han i begyndelsen af februar pådrog sig et brud på skinnebensknoglen, så han er heller ikke spilleklar endnu. For at gøre ondt værre er bagspilleren Victor Kløve vendt hjem fra en samling med det danske U21-landshold med en knæskade.

- Heldigvis har scanningen vist, at det ikke er så slemt som frygtet med Kløves knæ, men hvordan han står i forhold til de kommende kampe, ved vi ikke endnu, siger Stefan Madsen.

Et lyspunkt er det dog, at Martin Larsen formentlig meget snart forlader den skadesliste, som han har opholdt sig på, siden han i december 2021 ødelagde korsbåndet i en ligakamp mod Skive.

- Martin gør det rigtig fint. Han træner med i begge ender og er nok tæt på at kunne bidrage i kamp også. Måske er han med i weekenden mod Mors-Thy, men vi skal også være opmærksomme på, at vi ikke haster noget igennem, selv om vi er pressede på ressourcer i øjeblikket.

- Vi skal have en sikkerhed for, at han har trænet ordentligt igennem, inden han kommer i kamp, men i betragtning af at han har været ude så længe, gør han det rigtig godt til træning, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold tager imod Mors-Thy Håndbold hjemme i Sparekassen Danmark Arena på lørdag klokken 18.30.