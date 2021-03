Aalborg Håndbold har fundet Magnus Saugstrups afløser

HÅNDBOLD:Den stærke svenske stregspiller Jesper Nielsen skifter til Aalborg Håndbold fra den tyske storklub Rhein-Neckar Löwen, og han tiltræder fra sommeren 2021 på en 3-årig kontrakt, fortæller de danske mestre i en pressemeddelelse.

Dermed har klubben fundet afløseren for Magnus Saugstrup, der til sommer skifter til tyske Magdeburg.

31-årige Jesper Nielsen har et imponerende CV bag sig. Siden sommeren 2018 har han optrådt i Rhein-Neckar Löwen, og inden da spillede han i henholdsvis Füchse Berlin og Paris Saint-Germain.

Derudover har han også spillet 110 A-landskampe, og direktør Jan Larsen glæder sig over tilgangen af den rutinerede svensker.

- Jeg er rigtig glad for, at det er lykkes os at tilknytte Jesper fra den kommende sæson. Det er en spiller, der besidder store kvaliteter både offensivt og defensivt. Han har et højt internationalt niveau, og det har han vist i en lang årrække hos flere storklubber i Europa og for det svenske landshold. Han passer derfor perfekt ind i vores projekt, og vi ser virkelig frem til, at han bliver en del af klubben, siger Jan Larsen.

Hovedpersonen selv er også spændt på en håndboldtilværelse i det nordjyske.

- Jeg glæder mig meget til at komme til Aalborg Håndbold. De har i mange år vist, at det er en virkelig spændende klub, der fortsætter med at udvikle sig i en positiv retning. Vi har haft nogle gode samtaler, og det er et virkelig interessant projekt, som jeg er spændt på at blive en del af. Jeg har også hørt meget godt om den store opbakning til Aalborg Håndbold, og jeg ser frem til at vise mig frem for klubbens mange fans, siger Jesper Nielsen.