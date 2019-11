Aalborg Håndbold har fundet Smarasons afløser

HÅNDBOLD:Det bliver en svensker, der fremover skal støbe angrebskuglerne i Aalborg Håndbold.

Når islændingen Janus Smarason til sommer flytter til Bundesligaen, kommer 22-årige Felix Claar i stedet ind af døren på en treårig aftale. Han bliver hentet i Alingsås HK, der i øjeblikket fører den svenske liga.

- Felix besidder et højt teknisk niveau, hurtige fødder og har en unik evne til at sætte spillet op. Jeg er sikker på, at han bliver en stor gevinst for os de kommende sæsoner, siger direktør Jan Larsen i en pressemeddelelse.

Se Felix Claar afgøre en kamp for Alingsås for nylig med en scoring i sidste sekund:

Wow!! Alingsås Felix Claar avgör i matchens sista sekund! 👀 pic.twitter.com/CocNJS50Q0 — C More Sport (@cmoresport) November 5, 2019

Felix Claar fik debut for Alingsås allerede som 16-årig, og aktuelt har han lavet 47 mål og 47 assists i sæsonens 13 kampe for svenskerne.

- Jeg ser frem til at tørne ud for Aalborg Håndbold. Jeg har kun hørt positive ting om klubben, og jeg ser frem til at fortsætte min udvikling for et dansk tophold, siger Felix Claar i pressemeddelelsen.