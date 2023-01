Aalborg Håndbold har givet VM-helte et par fridage: Venter spændt på nyt om Mikkel Hansens knæ

AALBORG:Søndag var Mikkel Hansen, Henrik Møllgaard og Mads Hoxer med til at skrive håndboldhistorie, da de var en del af den danske landsholdstrup, der efter en finalesejr over Frankrig gjorde Danmark til verdensmestre for tredje gang i træk.

Den præstation blev hyldet på behørig vis i København mandag, og derefter kan Aalborg Håndbold-trioen se frem til et par fridage, inden hverdagen venter igen.

- Vi er meget stolte af dem. De har repræsenteret ikke bare Aalborg Håndbold, men hele Danmark på allerbedste vis. De har spillet et fantastisk mesterskab, og det skal de selvfølgelig have lov til at fejre, inden de kommer til træning igen på torsdag. Men vi glæder os til at få dem tilbage i folden, siger Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold har sat et markant aftryk på den danske VM-triumf. Henrik Møllgaard var en central figur i en dansk defensiv, der som VM skred frem, løftede sig markant, hvor den 38-årige forsvarsstyrmand også overvandt den ankelskade, han pådrog sig allerede i slutrundens anden kamp.

- Jeg er ikke overrasket, men jeg er meget positiv over måden, hvorpå han virkelig var med til at løfte niveauet. Niklas (Landin, red.) stod også virkelig godt inde bag dem, men defensivt fandt de ind i en rigtig god struktur. Jeg er virkelig glad for, at Mølle så hurtigt kom sig over den skade, og jeg tror, at han tager nogle rigtig gode oplevelser med hjem, siger Stefan Madsen.

Det gør Mikkel Hansen formentlig også. Aalborg Håndbold-stjernen styrede det danske angrebsspil fornemt og lignede en spiller, der har lagt et noget svingende efterår på klubniveau bag sig.

- Mikkel har bestemt gjort det rigtig godt. Det har været meget imponerende, hvordan han har styret angrebsspillet. Han har selvfølgelig været begunstiget af at have to meget hurtige spillere (Simon Pytlick og Mathias Gidsel, red.) ved sin side, men Mikkel har også en stor aktie i deres succes med den ro, han har bidraget med, siger Stefan Madsen.

Eneste malurt i bægeret er, at Mikkel Hansen måske kommer hjem med en skade. Aalborg-spilleren fortalte selv efter søndagens finale, at han havde spillet med knæproblemer. Landstræner Nikolaj Jacobsen afviste dog efterfølgende, at det dårlige knæ var årsag til, at Mikkel Hansen bortset fra et enkelt straffekast ikke var på banen i anden halvleg.

- Man er altid lidt bekymret, når man får spillere hjem fra en slutrunde. Vi ved, at de selvfølgelig bider mange ting i sig i den afgørende fase af sådan en turnering. Vi har et langt forår i vente og skal kunne se længere frem end bare til den næste kamp, men vi må se, hvordan det står til med Mikkel, når han er tilbage i Aalborg, siger Stefan Madsen.

Mads Hoxer er Aalborg Håndbolds tredje verdensmester, men thyboen kom ikke til at spille en rolle i de afgørende kampe, fordi han undervejs i turneringen blev skrevet ud af den danske trup og erstattet af Niclas Kirkeløkke.

- Jeg tror selvfølgelig, at Mads er lidt skuffet over, at han ikke fik lov at vise sig mere frem, men omvendt er jeg sikker på, at det bare har givet ham mod på mere. Jeg tror, at han er pavestolt over at have været en del af det, og hans tid skal nok komme. Han har samlet en masse værdifuld erfaring, og jeg tror, at han hurtigt ryster en eventuel skuffelse af sig, siger Stefan Madsen.

Mens Aalborgs tre danske VM-spillere kommer hjem med en medalje af den fineste karat i bagagen, vender to svenskere, to nordmænd og en enkelt islænding tomhændet hjem.

Felix Claar, Lukas Sandell og det svenske landshold tabte søndag til Spanien i kampen om bronzemedaljerne. Norge med Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen blev nummer seks, og særligt sidstnævnte fik en kedelig hovedrolle i kvartfinalen mod Spanien.

Norge var på vej mod en sejr og avancement til medaljekampene, da Kristian Bjørnsen med få sekunder tilbage valgte ikke at gå mod mål. I stedet blev der fløjtet for passivt spil, og Spanien fik scoret og tvunget kampen ud i forlænget spilletid, hvor Kristian Bjørnsen også havde en afgørende afbrænder.

- Sådan noget tager selvfølgelig lidt tid at komme sig over, men vi skal også huske, at Kristian indtil da havde spillet en fantomkamp. Han har selvfølgelig ærgret sig over den episode, men jeg håber og tror, at det er ved at være bearbejdet, siger Stefan Madsen.

I modsætning til de øvrige syv VM-spillere mødte islandske Aron Pálmarsson allerede ind til træning i Aalborg mandag. Island blev slået ud efter mellerunden, hvor Pálmarsson på grund af en lægskade gik glip af de to sidste kampe.

- Aron har stadig lidt gener i den læg, men vi må se, hvordan det udvikler sig. Om han kan spille på lørdag, ved vi nok først torsdag eller fredag, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold genoptager HTH Herreligaen på lørdag med et topbrag på hjemmebane mod GOG.