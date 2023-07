Aalborg Håndbold har haft tegnebogen fremme for at købe ny svensker fri

AALBORG:Aalborg Håndbold har i modsætning til mange tidligere sæsoner været længe om at lande den sidste spiller til den kommende sæson i denne omgang.

Jack Thurin er næppe et navn, der får ret mange klokker til at ringe blandt Aalborg Håndbold-fans, men det er meget lig situationen, da Felix Claar og Lukas Sandell i sin tid blev præsenteret.

Det har nærmest været en offentlig kendt hemmelighed, at Aalborg Håndbold var på jagt efter en ny venstrehåndet back som afløser for Lukas Sandell, og det var nok også ventet, at Jan Larsen kunne melde noget ud, inden Aalborg Håndbold lukkede ned og gik på sommerferie.

For at sikre sig den svenske højreback har Aalborg Håndbold ikke kun været i forhandlinger med Thurin. Der er også pågået en forhandling med Porto, fordi svenskeren havde kontrakt for næste sæson i den portugisiske mesterklub.

- Det er et svært marked, og når vi snakker om en højreback, så er det bare et faktum, at det er en af de positioner, som er sværest at finde folk til. Jeg siger vist ikke for meget, hvis jeg påstår, at det er lidt nemmere at finde en venstrefløj, siger Jan Larsen.

Han fortæller, at Aalborg Håndbold har købt svenskeren fri. Det er anden gang op til den kommende sæson, at man har betalt en transfer for en spiller. Første eksempel var Niklas Landin, der blev købt fri af sin kontrakt i THW Kiel.

- Så nemt er det heller ikke at blive enige med en klub, der har spilleren på kontrakt, men vi har betalt en transfersum, og vi er blevet enige med Jack, hvilket vi er meget glade for, siger Jan Larsen.

Grundig søgning

- Vi har været grundige i vores søgen efter en ny højreback. Det har også været en faktor, at vi måtte se på de muligheder, der kunne lade sig gøre. De fleste spillere er jo allerede på kontrakt for den kommende sæson. Men vi kunne forhandle os frem til en aftale med Porto, og det er vi glade for. Vi har nemlig fulgt Jack Thurin i en del år, og vi har sågar også spillet mod ham en enkelt gang, så det er en spiller, vi kender særdeles godt, siger Jan Larsen.

Som type er Jack Thurin lidt anderledes end både Martin Larsen og Mads Hoxer, der spiller samme position.

- Det er skuddet fra distancen, der er hans største styrke. Han har dog også et godt blik for medspillere. Både Mads og Martin har andre forcer og facetter at spille på, selvom de også begge skyder godt. Men her får vi en klassisk skytte, og det er et godt supplement, siger Jan Larsen.

I en pressemeddelelse oplyser Aalborg Håndbold, at man har tegnet kontrakt med svenskeren for de næste tre sæsoner, hvilket svenskeren er meget begejstret for.

- Selvom jeg kun har været i Porto i en sæson, så var der ingen tvivl hos mig da jeg hørte om interessen fra Aalborg Håndbold, for det er en klub jeg rigtig gerne vil skifte til. Holdet har været i toppen af den danske liga i flere år, ligesom man er næsten fast deltager i Champions League, og har en stærk fanbase i en velbesøgt arena, lyder det fra Jack Thurin.

- Så der er ingen tvivl om, at det er et drømmeskifte for mig og jeg glæder mig til at flytte til byen, prøve kræfter med den danske liga, og naturligvis møde mine nye holdkammerater, fortsætter svenskeren.

Christian Termansen skal udlejes til en anden klub, så han kan få noget mere spilletid. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Med tilgangen af Jack Thurin har Aalborg Håndbold fire spillere på højreback-positionen, men det tal regner Jan Larsen med at reducere i de kommende uger.

- Vi arbejder på at leje Christian Termansen ud, så han kan få noget spilletid. Det har han brug for i sin udvikling, for han er i lighed med Victor Kløve en spiller, vi stadig tror meget på, forklarer Jan Larsen.

Jack Thurin har første arbejdsdag i Aalborg Håndbold den 20. juli, når forberedelserne frem mod den nye sæson skydes i gang.