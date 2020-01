Aalborg Håndbold har næsten truppen på plads: Snakker forlængelse med norsk profil

HÅNDBOLD: Den igangværende håndboldsæson har endnu ikke nået sit klimaks, men i Aalborg Håndbold er de allerede ved at have næste sæsons hold på plads.

Tirsdag blev den svenske højre back Lukas Sandell hentet i norske Elverum, og direktør Jan Larsen vil ikke afvise, at det bliver det sidste indkøb.

- Vi mangler lige at få de sidste hængepartier på plads, men i grove træk har vi fået samlet en rigtig fin trup, som jeg ikke er i tvivl om, at vi bliver tilfredse med, siger Jan Larsen.

Med hængepartier henviser han til kontraktudløb hos blandt andre den norske fløjprofil Sebastian Barthold, men det trækker op til en forlængelse.

- Vi er i en rigtig fin dialog med Sebastian, så vi må se, om der ikke sker noget den næste tid, siger Jan Larsen.

Også stregspilleren Benjamin Jakobsen og bagspilleren Tobias Ellebæk har kontraktudløb, men også her nærmer en afklaring sig.

- Vi skal have snakket færdig med dem. Jeg kan ikke garantere, at vi er helt på plads, inden ligaen begynder til februar, men vi vil være tæt på, siger Jan Larsen.

Også Andreas Holst har kontraktudløb, men for bagspilleren er førsteprioriteten i øjeblikket at komme sig helt over den alvorlig baglårsskade, han blev opereret for i marts sidste år.

- Holst kæmper alt, hvad han kan for at komme tilbage, men han når ikke at blive klar til vores første kamp i anden halvdel af sæsonen (2. februar mod SønderjyskE, red.). Det går fremad, men der mangler stadig noget muskelkraft i benet.

- Da han blev opereret, var meldingen, at det kunne tage 9 til 12 måneder. Nu har det taget 10 måneder, så der kommer højst sandsynligt til at gå de 12 måneder. Vi vil ikke haste noget igennem, for det vigtigste er, at han er helt klar, når han kommer i kamp igen, siger Jan Larsen.