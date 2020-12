Aalborg Håndbold har overskud på andet end målscore

AALBORG:2020 har været underligt år. Det gælder også i sportsverdenen, hvor sæsonen 2019/2020 fik en brat afslutning på grund af coronavirus.

Den verdensomspændende virus betød nemlig, at turneringen blev lukket før tid.

Alligevel kommer Aalborg Håndbold ud af året med et overskud på 140.565 kroner.

Det skyldes ikke mindst en kæmpe opbakning fra samarbejdspartnere og sæsonkortholdere, skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Trods de særlige omstændigheder er vi stadigvæk stolte af vores præstationer, og inden pandemien slog til, havde det været en forrygende sæson med fremgang på alle parametre. En vækst på næsten 400 sæsonkortholdere, og desuden en markant fremgang af samarbejdspartnere gjorde, at optimismen for alvor var tilstede for at udvikle forretningen på et endnu højere niveau, siger bestyrelsesformand i Aalborg Håndbold, Eigild B. Christensen i pressemeddelelsen.

- Vi blev naturligvis hårdt ramt af nedlukningen - slutspillet, og forhåbentlig medaljekampe forsvandt, Champions League lukkede ned, og ikke mindst måtte vi se vores årlige spinning- arrangement blive aflyst, og dermed store forventede indtægter, der udeblev. siger Erling B. Christensen.

Når det alligevel er muligt at fremvise et overskud er årsagen som sagt opbakning fra sæsonkortholdere og samarbejdspartnere, men også salget af spillerne Oliver Norlyk og Kristian Sæverås har lunet i kassen.

Det er tiende år i træk, klubben præsenterer et overskud.