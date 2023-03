Aalborg Håndbold har skuffet ekspert: Sæsonen er på spil mod GOG

AALBORG:Aalborg Håndbolds sæson er på spil i de to forestående Champions League-kampe mod GOG.

For bliver ottendedelsfinalen endestationen, kan nordjydernes sæson stemples som en stor skuffelse, mener Joachim Boldsen, der er håndboldekspert hos Viaplay.

- Indtil nu synes jeg, at Aalborgs sæson har været elendig, og det tror jeg også, at de selv synes. Bortset fra udekampen mod Kiel har de været milevidt fra at slå de store hold, de har mødt, og det er ikke godt nok med den målsætning, de har.

- De røg ud af pokalturneringen før finalfour, og hvis de så også ryger ud af ottendedelsfinalen i Champions League, vil det være en stor skuffelse. Aalborg Håndbold er sat i verden for at få succes i Champions League, og at de vinder de hjemlige titler er nærmest bare en forudsætning.

- Jeg tror, at man skal have meget rød-hvide briller på for at kunne argumentere for, at sæsonen vil være en succes med et dansk mesterskab, hvis de er røget ud i ottendedelsfinalerne i Champions League, siger Joachim Boldsen, der spillede for det daværende AaB Håndbold i sæsonen 2007-2008.

Manglende melodi

Forventningerne til Aalborg Håndbold blev skruet i vejret, da dansk håndbolds altoverskyggende stjerne Mikkel Hansen blevet føjet til truppen før denne sæson. Han er i øjeblikket ude på ubestemt tid med symptomer på stress, men i efteråret var ægteskabet mellem Mikkel Hansen og Aalborg Håndbold primært isoleret til at være en succeshistorie på det kommercielle plan.

På banen fandt de ikke melodien.

- Jeg kan godt sidde og spekulere lidt på, hvem der egentlig har købt Mikkel Hansen. Er det noget, Stefan Madsen og Jan Larsen (henholdsvis cheftræner og direktør, red.) har været enige om, eller er det Jans idé. Det får vi nok aldrig svaret på, men faktum er i hvert fald, at Mikkel ikke fungerer rigtig godt sammen med Felix Claar og omvendt, og det kunne man i mine øjne have sagt sig selv på forhånd.

- Jeg håber meget, at Mikkel snart er med igen, for det vil betyde, at han har det bedre, men jeg synes, at Aalborg spiller mere afklaret uden ham. Felix Claar har fundet tilbage til sit gamle jeg, når han har Aron Pálmarsson på sin venstre side, og i øvrigt har GOG altid problemer med Felix Claar, siger Joachim Boldsen.

Både Felix Claar og Aron Pálmarsson måtte dog udgå af lørdagens kamp mod Mors-Thy og er derfor tvivlsomme til torsdagens første ottendedelsfinale. I lørdags var Aalborg foruden Mikkel Hansen i forvejen uden Lukas Sandell, Jesper Nielsen, Buster Juul og Martin Larsen.

- GOG er vant til at spille smalt, og det bliver Aalborg også nødt til nu, så det bliver interessant at se, hvem der løser den opgave bedst. Af de spillere, der var ude i lørdags, er det værst for Aalborg, at Lukas Sandell er skadet. Omvendt kan det måske løfte Mads Hoxer, at han nu ved, at han får rigtig lang snor på højre back, siger Joachim Boldsen.

GOG svag favorit

Den tidligere landsholdsspiller giver dog en spinkel favoritværdighed til GOG.

- Jeg ser det som helt lige, men får jeg en pistol for panden og bliver bedt om at udnævne en favorit, er det GOG. De har den bedste målmand, og selv om det er en kæmpe floskel, er det ofte det, der afgør tætte kampe. Så er der nogle, der siger, at Aalborg Håndbold har mere rutine, men det betyder ikke noget i mine øjne. Holdene er så vant til at møde hinanden, at det ikke får indflydelse, siger Joachim Boldsen.

Alligevel er det Aalborg Håndbold, der går ind til kampene med stort set al presset på sine skuldre.

- Jeg har heldigvis spillet for begge klubber, så der er ikke nogen, der kan skyde mig i skoene, at jeg holder med et af holdene, og det gør jeg heller ikke. Men GOG kan jo reelt allerede sige, at deres sæson med en pokaltitel og et sikkert avancement fra puljespillet i Champions League er en succes. Ambitionsniveauet er et andet i Aalborg Håndbold, og jeg elsker dem for at melde så offensivt ud, men det betyder selvfølgelig også, at de skal stå på mål for det, siger Joachim Boldsen.

Den første ottendedelsfinale mellem Aalborg Håndbold og GOG spilles torsdag aften i Aalborg. Du kan se kampen direkte på TV 3 Sport og Viaplay med optakt fra klokken 18.