Aalborg Håndbold har taget sigte mod nye triumfer: Her er den største udfordring

HÅNDBOLD:Mandag indledte Aalborg Håndbolds danske mestre og Champions League-sølvvindere forberedelserne frem mod den nye sæson.

Cheftræner Stefan Madsen har fået tilført navne som Aron Palmarsson, Martin Larsen, Jesper Nielsen og Kristian Bjørnsen til sit mandskab, så offensivt har han endnu mere at skyde med end i sidste sæson.

Den største udfordring bliver at få lukket det forsvarsmæssige tab af stregspilleren Magnus Saugstrup, der efter det igangværende OL i Tokyo skifter til SC Magdeburg i den tyske Bundesliga.

- Det er klart i forsvarsenden, vi kommer til at bruge længst tid på at finde nogle nye konstellationer. Magnus har af gode grunde taget rigtig mange minutter der, men vi glæder os sindssygt til at få arbejdet nogle nye ting ind, siger cheftræner Stefan Madsen.

- Jeg har eksempelvis store forventninger til Jesper Nielsen, som skal ind i vores midterakse, og jeg synes også, at Nikolaj Læsø fik vist i sidste sæson, at det ikke er helt skævt, når han spiller derinde.

Den svenske stregspiller Jesper Nielsen skal være med til at løfte en tung arv efter Magnus Saugstrup. Foto: Kim Dahl Hansen

Især på ét punkt var Magnus Saugstrup altdominerende hos Aalborg Håndbold i den forgangne sæson.

- Den helt store opgave bliver at finde et alternativ til, hvordan vi skal løse vores 5-1-opdækning, hvor Magnus har været outstanding og stort set alene der fremme. Han har bare været så meget dygtigere end alle andre til det spil, erkender Stefan Madsen.

Den nyankomne verdensstjerne Aron Palmarsson er en af de muligheder, som cheftræneren overvejer at bringe i spil som den fremskudte spiller i en 5-1-formation.

- Han er vant til noget lignende hos Barcelona, og han skal i hvert fald have en stor rolle i begge ender af banen hos os, lyder løftet.

Forventningspres bekymrer ikke

Efter sidste sæsons store triumfer skal der meget til, hvis Aalborg Håndbold skal forbedre resultatlisten i den kommende sæson. I Champions League vil det kræve, at man denne gang vinder trofæet.

- Det ryster mig ikke. Vi har levet med presset i lang tid, og det bliver jo ikke mindre fremover. Men vi har et miljø og en trup, der kan bære forventningerne. Alle ved, at der er pres på hver eneste gang, Aalborg Håndbold spiller, fastslår Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold indleder den officielle del af den nye sæson 25. august, hvor Mors-Thy Håndbold venter i den såkaldte Super Cup-finale mellem mestrene og pokalvinderne.