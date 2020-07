Aalborg Håndbold havner i spændende gruppe

HÅNDBOLD:Næste sæson skal du kigge efter gruppe B, når håndboldens Champions League løber af stablen. Aalborg Håndbold er for sjette gang i træk med i kampen om at blive europas bedste hold, og i år bringer turneringen dem fra Barcelona til Slovenien.

Danskerklubben er havnet i gruppe B, og gruppen ser således ud:

Barca, Telekom Veszprém HC, THW Kiel, Aalborg Håndbold, HBC Nantes, HC Motor, RK Celje Pivovarna Lasko, HC PPD Zagreb.

Lodtrækningen fandt sted live fra Wien, og efter en lille halv time blev de to grupper fordelt.

Et nyt Champions League format bliver fra næste sæson sluppet løs. Et format, hvor de 16 hold er blevet delt i to grupper: A og B. Hver gruppe består af otte hold og har to hold fra hver af de fire seedningslag.

Alle hold møder hinanden to gange, hvorefter gruppernes nummer et og to er sikret en tur i kvartfinalen. Gruppernes nummer tre til seks går videre til 1/8-finalerne, mens nummer syv og otte er ude af turneringen.

Den store Final 4 weekend finder sted i midten af juni 2021, hvor sæsonens bedste hold vil blive fundet.