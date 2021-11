Aalborg Håndbold-helt har lært meget i makkers fravær

HÅNDBOLD:Simon Gade blev kampens store helt, da han med sine 17 redninger var med til at sikre Aalborg Håndbold sejren over TTH Holstebro og en plads i Final4, hvor aalborgenserne skal møde Mors-Thy Håndbold i semifinalen.

I de sidste to måneder har Simon Gade været mere eller mindre alene om målmandsposten, da kollega Mikael Aggefors har været fraværende med en skade. Derfor var det et frisk pust for ham, at den svenske målmand igen havde fundet vej på holdkortet.

- Det er rigtig dejligt at have Aggefors tilbage som sparringspartner og makker, det har helt klart en betydning, da vi er et rigtig godt makkerpar. Det er også bare generelt dejligt at have ham tilbage i truppen, fortæller han, mens han uddyber:

- Hvis nu den ene ikke rammer dagen, skulle den anden jo gerne kunne tage over og tilføre noget energi og nogle redninger, så der er bedre chancer for holdet.

Selvom ansvaret som ene målmand har haft sine ulemper, er Simon Gade overbevist om, at perioden har sat et positivt aftryk.

- Jeg har helt sikkert lært rigtig meget af at være alene på posten. Man er meget alene og har lidt længere snor end normalt, så det er meget det mentale, jeg har skullet arbejde med, hvilket jeg føler er gået rigtig godt, samtidig med at det har været rigtig fedt, fastslår han.

Simon Gade er heller ikke helt klar til at give afkald på de mange spilleminutter, selvom man kunne have grund til at tro, at målmanden havde brug for en tiltrængt pause.

- Vi vil begge komme til at sidde på bænken, og det er egentlig bare fedt, da vi spiller rigtig mange kampe, og begge har brug for at være klar og kunne aflaste hinanden, understreger han.

Det var nogle meget vante rammer, som Aalborg-målmanden befandt sig i onsdag, da netop TTH Holstebro er der, hvor nordvestjyden havde sin håndboldopvækst.

- Det hjalp helt sikkert at være tilbage, da der er nogle stykker på holdet, som jeg kender. Det har dog også været omvendt, og derfor kommer det altid an på dagen. Denne gang havde jeg overtaget, og var selvfølgelig sindssygt dejligt, erkender Simon Gade.