Aalborg Håndbold hentede vigtig Champions League-sejr

HÅNDBOLD:Det var ikke uden besvær undervejs, men Aalborg Håndbold hentede onsdag aften den tredje sejr i denne sæsons Champions League, da hviderussiske Meshkov Brest blev sendt hjem med et nederlag på 34-33.

I en meget lige affære trak Aalborg Håndbold afgørende fra midtvejs i anden halvleg, og det blev udslagsgivende for, at nordjyderne nu har hentet seks point i de første fire kampe.

Aalborg Håndbold - HC Meshkov Brest 34-33 (18-18) Stillinger undervejs: 4-4, 7-7, 11-11, 15-14, 18-18 (pausestilling), 22-22, 24-24, 27-24, 29-27, 32-31 Mål, Aalborg Håndbold: Felix Claar 8, Sebastian Barthold 7, Kristian Bjørnsen 7, Aron Pálmarsson 2, Jesper Nielsen 2, Nikolaj Læsø 2, Buster Juul 2, Benjamin Jakobsen 1, Martin Larsen 1, René Antonsen 1, Lukas Sandell Topscorer, HC Meshkov Brest: Baptiste Bonnefond 8 Udvisninger: Aalborg Håndbold 3, HC Meshkov Brest 4 Tilskuere: 4144 VIS MERE

For første gang i mere end en måned havde Aalborg Håndbold Aron Pálmarsson klar til kamp. Islændingen startede dog på bænken, og det samme gjorde Henrik Møllgaard, der løb ind i lægproblemer i forbindelse med sidste uges VM for klubhold.

Uden Møllgaard havde Aalborg Håndbold svært ved at få ordentligt bid i forsvaret i kampens indledning.

Til gengæld havde hjemmeholdet heller ikke selv problemer med at komme til scoringer, så midtvejs i første halvleg stod det 9-9.

Siden blev både Aron Pálmarsson og Henrik Møllgaard sendt på banen, men det var Meshkov Brest, der efter 20 minutters spil tog aftenens første føring på to mål ved 13-11.

Aalborg-træner Stefan Madsen reagerede ved at tage en timeout, og den fik omgående effekt. 11-13 blev forvandlet til en føring på 14-13, men Aalborg havde alligevel svært ved at ryste gæsterne af.

Meshkov Brest tog således teten igen mod slutningen af første halvleg, før Sebastian Barthold med en kontrascoring i sidste sekund sørgede for, at de to hold forlod en målrig første halvleg med 18-18 på måltavlen.

Aron Pálmarsson fik et fint comeback med et par mål og nogle fine frispilninger, men det hidtidige højdepunkt faldt godt fem minutter inde i anden halvleg, hvor han med en veltimet vipaflevering lagde op til Felix Claars udligning til 22-22.

Netop Felix Claar var meget toneangivende i Aalborg Håndbolds angrebsspil i anden halvlegs indledning, hvor den svenske landsholdsspiller nærmest gjorde, hvad der passede ham.

De fysisk stærke Meshkov Brest-spillere fulgte dog med til 24-24 10 minutter inde i anden halvleg, hvor en noget tvivlsom udvisning til Jesper Nielsen fik hjemmepublikummet op af sæderne.

Det virkede også som ekstra tændvæske for Aalborg-spillerne, der hævede intensiteten i forsvaret og deraf fik et par kontrascoringer, der bragte hjemmeholdet foran 27-24.

Meshkov Brest bed fortsat godt fra sig, og fem minutter før tid var Aalborgs føring reduceret til et enkelt mål, men ét minut før tid afgjorde et par svenskere kampen til hjemmeholdets fordel.

Først fremtvang aftenens bedste Aalborg-spiller Felix Claar en udvisning, og så kunne Lukas Sandell score sit første mål på et velvalgt tidspunkt, da han bankede bolden i nettet til 34-32.

Gæsterne fik igen reduceret, og i det følgende angreb blev der dømt passivt spil på Kristian Bjørnsen, men Meshkov Brest nåede ikke at få bolden op i Aalborgs ende, før slutsignalet havde lydt.