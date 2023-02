Aalborg Håndbold henter fløj på kort aftale

AALBORG:Aalborg Håndbold har handlet hurtigt, efter at fløjspilleren Buster Juul igen er blevet skadet og vurderet til at skulle side ude de næste to måneder.

Mandag skrev klubben en aftale for resten af sæsonen med rutinerede Andreas Væver, der i øjeblikket står uden klub.

30-årige Væver, der i sommer stoppede hos KIF Kolding, har trænet med hos Aalborg Håndbold i januar, hvor han også spillede med i to testkampe. Det skete, fordi man var usikker på, om Buster Juul ville blive en knæskade kvit. Det gjorde han, men altså blot for at få en ny skade under træning forleden.

- Derfor har vi valgt omgående at finde en gardering til Sebastian Barthold på venstrefløjen, og der var det nærliggende at tilknytte Andreas for resten af sæsonen, fortæller Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen.

- Andreas er en dygtig og rutineret spiller med mange års erfaring fra toppen af dansk håndbold, så vi er ikke i tvivl om, at han vil være en fuldgod erstatning, tilføjer direktøren.

Fløjspilleren har én gang tidligere sat sin underskrift på en aftale med aalborgenserne, men dengang - tilbage i 2014 - bad Andreas Væver om at få aftalen ophævet, da der ikke var udsigt til fast spilletid

Væver kan få sin officielle debut for Aalborg Håndbold allerede på torsdag, når holdet på hjemmebane møder Pick Szeged i Champions League.