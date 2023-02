Aalborg Håndbold henter ny forstærkning

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold har skrevet under på en to-årig aftale med endnu en forstærkning til næste sæson, nemlig svenske Lukas Nilsson.

Han skifter dermed til den danske håndboldliga fra tyske Rhein-Neckar Löwen. Det oplyser Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse mandag formiddag.

- Lukas har trods sin unge alder allerede præsteret på højt internationalt niveau med syv sæsoner i den tyske Bundesliga, masser af erfaring fra Champions League og med det svenske landshold. Vi har tidligere forsøgt at få Lukas til Aalborg, så derfor er vi naturligvis glade for, at det nu er lykkes og glæder os til at udvikle yderligere på hans store potentiale. Han er meget eksplosiv og har en utrolig skudstyrke, siger direktør i Aalborg Håndbold Jan Larsen.

Den 26-årige venstre back har desuden spillet flere sæsoner i THW Kiel, som spottede det store talent allerede som 19-årig i 2016, hvor det blev til fire sæsoner.

I nationalt regi blev han topscorer i den svenske liga som 18-årig og har spillet 73 kampe for det svenske landshold, som han blandt andet vandt EM-sølv med i 2018.

- Efter mange år i Bundesligaen ser jeg frem til de nye udfordringer. Aalborg Håndbold har virkelig præsteret flot over de seneste år, og da muligheden bød sig, var det ikke et svært valg. Jeg glæder mig til at trække den røde trøje over hovedet efter sommerferien og møde mine nye holdkammerater, og sammen vinde flere titler til klubben, siger Lukas Nilsson i pressemeddelelsen.