Aalborg Håndbold henter sen Champions League-sejr i ukrainsk drama

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbolds drømme om at komme langt i EHF Champions League er kommet et skridt tættere på, efter nordjyderne torsdag slog ukrainske HC Motor med 29-27 i gruppespillet.

Især Sebastian Barthold og Henrik Møllgaard viste sig farlige i offensiven gennem opgøret, der blev spillet kun to dage efter tirsdagens nederlag i Kiel.

Selvom aalborgenserne dominerede i første halvleg, endte hjemmeholdet med at skyde sig foran og lignede frem til slutningen af kampen det vindende hold. Men en række fejl hos ukrainerne sendte sejren i de danske mestres favn, og dermed kunne de sikre to point til den europæiske høst.

Aalborg Håndbold har én kamp tilbage i gruppespillet, hvor de lige nu indtager en tredjeplads - og dermed har gode forudsætninger for at komme videre fra næste runde i Champions League.

Sidste udfordring i gruppespillet er mod RK Celje.

HC Motor - Aalborg Håndbold 27-29 Stillinger i kampen: 5-5, 7-10, 15-14 (pause), 20-17, 24-20, 25-24, 27-27 Topscorer, HC Motor: Vladyslav Dontsov, 8 mål Mål, Aalborg Håndbold: Sebastian Barthold 11, Henrik Møllgaard 6, Jonas Samuelsson 2, Felix Claar 2, Lukas Sandell 2, Nikolaj Læsø 2, Mark Strandgaard 2, Benjamin Jakobsen 1, René Antonsen 1 Udvisninger: HC Motor 6, Aalborg 2 VIS MERE

Især veteranen Henrik Møllgaard lagde godt fra land i Ukraine, hvor han var involveret i fire af de første fem mål til nordjyderne. Men det var især fløjen Sebastian Barthold, der viste sig som Aalborgs farligste våben frem mod pausen.

Nordmanden sendte således seks mål ind fra venstresiden, mens Mikael Aggefors også hev et par gode redninger.

I slutningen af første halvleg kom HC Motor dog tilbage i opgøret, som Aalborg Håndbold ellers havde siddet godt på. Således sikrede hjemmeholdet en etmålsføring før pausen.

Gennem anden halvleg viste ukrainerne et ekstra gear og udmærkede sig på især knivskarpe afslutninger, som Aalborgs defensiv kæmpede med at afvise. HC Motor slog således et hul på fire mål ned til danskerne, inden Stefan Madsens tropper begyndte at æde sin ind på østeuropæerne.

Med få minutter tilbage kunne Sebastian Barthold udligne til 27-27, da HC Motor viste sine svage sider i en kort periode og ikke formåede at eksekvere på chancerne. Pludselig tippede kampen fuldstændigt over til Aalborgs side.

HC Motor lavede først en banal angrebsfejl, hvorefter profilen Aidenas Malasinskas fik en udvisning med halvandet minut igen. Da Rasmus Gade så nappede et straffekast efter Henrik Møllgaards føringsmål, lå sejren for nordjydernes fødder.

Med Bartholds afsluttende mål fik Aalborg Håndbold således en vigtig sejr i kampen for en tredjeplads i Champions League-puljen.