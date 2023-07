Aalborg Håndbold henter svensk storskytte

AALBORG:Det har været et varmt rygte på rygtebørsen i de seneste dage, og nu er historien blevet bekræftet. Aalborg Håndbold forstærker bagkæden med svenske Jack Thurin. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Den 1,99 meter høje svensker har fået sin opvækst i svenske IFK Skövde, for hvem han også spillede i den svenske Handbollsliga fra 2016-2022, hvor han inden skiftet til portugisiske FC Porto, blev valgt til den svenske ligas All-Star hold for sæsonen 2021/22.

I den forgangne sæson i FC Porto blev Jack Thurin både portugisisk mester og deltog i EHF Champions League, ligesom han også er noteret for 11 A-landskampe og 17 scoringer for Sverige.

- Jack Thurin var gennem flere sæsoner en stor profil for Skövde i den bedste svenske liga, og i Porto har han i den seneste sæson også bevist, at han kan begå sig på højeste niveau.

- 220 mål i den seneste sæson taler for sig selv, og vi glæder os derfor meget til at se ham i den rød-hvide trøje, ligesom vores mange fans godt kan se frem til en venstrehåndet skytte, der bliver endnu en spændende og målfarlig profil på højre back, udtaler Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen.

Hovedpersonen selv kalder skiftet til Aalborg Håndbold for et drømmeskifte.

- Selvom jeg kun har været i Porto i en sæson, så var der ingen tvivl hos mig da jeg hørte om interessen fra Aalborg Håndbold, for det er en klub jeg rigtig gerne vil skifte til. Holdet har været i toppen af den danske liga i flere år, ligesom man er næsten fast deltager i Champions League, og har en stærk fanbase i en velbesøgt arena, lyder det fra Jack Thurin.

- Så der er ingen tvivl om, at det er et drømmeskifte for mig og jeg glæder mig til at flytte til byen, prøve kræfter med den danske liga, og naturligvis møde mine nye holdkammerater, fortsætter svenskeren, der i Aalborg Håndbold får trøje nummer 15.

Jack Thurin indleder sammen med resten af Aalborg Håndbolds trup den nye sæson med første træningspas torsdag 20. juli.