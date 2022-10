Aalborg Håndbold holdt åbent hus mod Fredericia

HÅNDBOLD:Det var målrigt men ikke kønt, da Aalborg Håndbold lørdag aften levede op til favoritværdigheden i hjemmekampen mod Fredericia i HTH Herreligaen.

Gæsterne førte på et tidspunkt med fem mål, men allerede tidligt i anden halvleg trak Stefan Madsens mandskab fra på måltavlen og kvalte overraskelsen. Aalborgenserne sejrede i den sidste ende med gavmilde 44-39.

Det ændrer dog ikke på, at de startede slapt og var bagud 1-4 efter bare tre minutters spil. Det fik også cheftræner Stefan Madsen til at tage en tidlig timeout - uden effekt.

Aalborg Håndbold - Fredericia 44-39 Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 3-7, 7-12, 12-14, 17-17, (21-19), 27-24, 33-28, 37-32, 40-34

Mål, Aalborg: Felix Claar 10, Mikkel Hansen 8, Sebastian Barthold 6, Lukas Sandell 5, Aron Palmarsson 4, Mads Hoxer 4, Kristian Bjørnsen 2, René Antonsen 3, Andreas Flodman 1, Benjamin Jakobsen 1

Topscorer, Fredericia: James Junior Scott 10

Udvisninger: Aalborg 3, Fredericia 5

Tilskuere: 4295 VIS MERE

Gæsterne fra Fredericia var tydeligt det mest opsatte mandskab, og de havde da også en gigantisk øretæve at vaske væk fra deres seneste kamp mod Mors-Thy.

Længe fik Simon Gade heller ikke fat i noget som helst i Aalborgs mål. Blot én redning blev det til i de første 20 minutter, men præcis som i slutningen af midtugens Champions League-kamp mod Barca fik han heller ikke den store hjælp af sit forsvar.

Simon Gade og de øvrige målmænd havde ikke kronede dage lørdag i Sparekassen Danmark Arena. Foto: Claus Søndberg

Tekniske fejl og brændte skud fra aalborgenserne gav Fredericia god mulighed for at løbe kontra, som er deres helt store force, og de fortsatte derfor med at trække fra på måltavlen, der viste 8-13, da det så bedst ud for dem.

Der skulle dog ikke mere end et par gode redninger fra Simon Gade til, før Aalborg Håndbold fik færten af et comeback. Sebastian Barthold plaffede fem hurtige ind, og med seks minutter til pause var der udlignet til 15-15.

Til stor frustration fra Gudmundur Gudmundsson på Fredericia-bænken kunne hans hold ikke holde til høje niveau, og så kunne René Antonsen med en sidste øjebliks scoring sikre hjemmeholdet en 21-19-føring til pause.

Jesper Nielsen (th.) og Benjamin Jakobsen forsøger her at holde styr på Fredericias stregspiller. Det lykkedes ikke altid lige godt. Foto: Claus Søndberg

Hurtigt i anden halvleg stod det klart, at der ikke var mere spræl tilbage i gæsterne, selvom det fortsat var småt med redninger. Det gjaldt dog mellem begge stænger, og da Aalborg skruede op for tempoet, trak de bare stille og roligt fra på måltavlen.

Den niende scoring fra den svenske playmaker Felix Claar - topscorer i kampen med ni mål - punkterede definitivt kampen 10 minutter før tid, da han øgede til 40-34.

Aalborg Håndbold skal allerede i aktion igen på onsdag i Champions League, hvor turen går til Tyskland for at møde THW Kiel.

Aalborg Håndbold mod Fredericia