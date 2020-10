Aalborg Håndbold holdt målfest i den gode sags tjeneste: Direktør må til lommerne

HÅNDBOLD:Det havde flere gode formål, at Aalborg Håndbold lørdag eftermiddag holdt målfest og vandt hele 40-31 over Århus Håndbold.

Med sejren generobrede nordjyderne førstepladsen i Herre Håndbold Ligaen, og de mange mål blev samtidig scoret i en god sags tjeneste.

Aalborg Håndbold havde lovet Kræftens Bekæmpelse 200 kroner per scoret Aalborg-mål i lørdagens kamp som et led i denne uges Knæk Cancer-kampagne, så direktør Jan Larsen skal til lommerne efter 8000 kroner.

- Jeg havde nok kalkuleret med omkring 30 mål. Jeg havde ikke lige tænkt, at vi skulle lave 40, men det er jeg bare stolt over. Det går til et godt formål, som vi rigtig gerne vil være med til at støtte og har gjort i mange år.

- Der er meget snak om corona, men der er sandelig også brug for hjælp til at knække cancer, og jeg er stolt over, at der er en masse menneske her, der sammen med Aalborg Håndbold har været med til at bidrage, siger Jan Larsen.

Aalborg Håndbold - Århus Håndbold 40-31 (20-16) Stillinger undervejs: 0-1, 5-4, 7-8, 14-12, 20-16 (pausestilling), 23-18, 27-22, 31-23, 35-24, 38-27 Mål, Aalborg Håndbold: Nikolaj Læsø 11, Jonas Samuelsson 9 (3), Lukas Sandell 5, Magnus Saugstrup 5, Buster Juul 3, Victor Kløve 2 (1), Simon Gade 1, Benjamin Jakobsen 1, Felix Claar 1, Andreas Holst 1, Mads Christiansen 1. Topscorer, Århus Håndbold: Lasse Nikolajsen 7 (3) Udvisninger: Aalborg Håndbold 5, Århus Håndbold 1 VIS MERE

Det var Nikolaj Læsø, der førte an i Aalborg Håndbolds bidrag til kampen mod kræft. Bagspilleren scorede hele 11 gange mod sin tidligere klub.

- Det var en udmærket kamp for mig, men jeg fik også rigtig fin hjælp fra mine medspillere, der satte mig i mange gode situationer, og så ramte jeg heldigvis med mine skud i dag, siger Nikolaj Læsø, der også høstede store roser fra cheftræner Stefan Madsen.

- Han spillede formidabelt. Han spillede, som vi gerne vil have ham til, og det var rigtig flot i betragtning af, at han også fik mange minutter i vores midtblok i forsvaret, siger Stefan Madsen.

27



















































Foto: Claus Søndberg

Nikolaj Læsø har hurtigt indtaget en stor rolle i begge ender hos Aalborg Håndbold, så der er ingen grund til at fortryde sommerens skifte fra Aarhus til Aalborg.

- Jeg er rigtig glad for at være kommet herop. Det er en sindssygt fed klub med en fed kultur, og det er noget, der tiltaler mig.

- Jeg havde også store forventninger til mig selv, da jeg kom herop. Jeg har altid taget et skridt ad gangen, og nu følte jeg, at det var tid til at komme til en topklub som Aalborg. Det er begyndt rigtig fint, og jeg er meget tilfreds med den rolle, jeg har på holdet, siger Nikolaj Læsø.

Den 23-årige bagspillers potentiale er dog ikke foldet fuldt ud endnu, mener Stefan Madsen.

- Der er stadig ting, han kan forfine. Der skal skæres nogle tekniske fejl væk, og så kan han blive bedre i assistspillet. Får han de dele med, er han en komplet spiller, og det tror vi på, at vi kan hjælpe ham til at blive. Jeg glæder mig meget til at følge ham, siger Stefan Madsen.